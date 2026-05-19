După un an de eforturi pentru a-și elibera fiul din închisoare, o femeie din Venezuela a murit la 10 zile după ce a aflat că acesta a pierit în detenție. Bărbatul se afla în spatele gratiilor pentru că se opusese regimului, iar mama sa a devenit cunoscută în țara sud-americană după ce a apelat la toate metodele pentru a-l salva, inclusiv la rețelele sociale.

„Ne punem speranța în Dumnezeu, avem credință în el, avem încredere în el și credem că fiii noștri vor ieși în curând și că toți vor fi eliberați cât mai repede”, a afirmat o femeie.

Totuși, speranțele lui Carmen Navas, în vârstă de 82 de ani, s-au năruit în această lună, după ce un tribunal a respins o nouă cerere de eliberare a fiului ei, Victor Quero. Ulterior, a aflat că bărbatul a murit în urmă cu un an.

La 10 zile de aflarea informației, Navas a murit.

„Este un caz care ne-a întristat pe toți, după atâtea luni în care și-a căutat fiul, doar pentru ca totul să se termine astfel. Faptul că el a fost înmormântat fără ca ea să fie anunțată este ceva care ne-a lăsat pe toți profund tulburați, indignați”, a mai spus o altă femeie.

Cazul a provocat indignare în Venezuela, unde multe familii încă așteaptă eliberarea apropiaților, în baza unei legi a amnistiei aprobate recent. Aproape 9.000 de oameni au beneficiat de ea până acum. Însă, potrivit unui ONG, peste 450 de deținuți politici încă sunt în închisorile din Venezuela.

