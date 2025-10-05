Povestea adolescentului care la 16 ani a strâns un milion de dolari pentru afacerea sa cu AI. Sfatul lui pentru tineri

Un adolescent de 16 ani din Londra, a reușit să strângă 1 milion de dolari pentru proiectul său de inteligență artificială (AI) numit „Beem”. În loc să susțină examenele de liceu, Toby Brown a ales să renunțe la școală și să se mute în Silicon Valley pentru a-și continua proiectele. Într-un interviu pentru Business Insider, Toby povestește că deși la școală era un elev mediu, pasiunea pentru tehnologie i-a permis să învețe în propriul ritm.

Proiectul lui Toby, „Beem”, este un „computer nativ AI” creat pentru a prelua sarcini cum ar fi organizarea emailurilor, sincronizarea calendarului sau rezervarea călătoriilor, păstrând totuși implicarea utilizatorului. Platforma învață preferințele persoanei și reamintește să facă anumite lucruri, făcând viața mai ușoară și mai eficientă. Toby compară abordarea sa cu modul în care Apple a creat iPhone-ul, pornind de la experiența utilizatorului și adaptând tehnologia în consecință.

De mic copil, Toby a fost atras de tehnologie, învățând singur programare folosind resurse pe YouTube și Google încă de la 7 ani. Pasiunea pentru a înțelege cum funcționează lucrurile l-a făcut să construiască primului calculator la 10 ani și l-a motivat să se implice în comunitățile globale de tineri programatori. Cu toate acestea, într-un interviu pentru Business Insider, Toby spune că la școală a fost un elev mediu, nefiind atras de sistemul tradițional și preferând să învețe în propriul său ritm.

Pentru a-și realiza visul, Toby a mers în 2024 săptămâni întregi pe bicicleta în zeci de birouri din Londra pentru a-și prezenta ideea, apoi a contactat investitori din New York și Silicon Valley prin Zoom. În noiembrie 2024, a obținut o investiție de 1 milion de dolari de la South Park Commons, fondat de o parte din primii ingineri Facebook. Acest succes i-a permis să sară peste examenele de liceu, deși intenționează să le susțină anul următor.

După o așteptare de câteva luni pentru viză, Toby a ajuns să trăiască în San Francisco, unde cel mai mult l-au impresionat mașinile autonome.

Sfaturile lui Toby pentru adolescenți

„Sfatul meu numărul 1 pentru orice tânăr care dorește să facă ceva asemănător este să nu o facă. Urmați-vă curiozitatea și faceți ceva nou. Când sunteți tineri, nu aveți constrângeri legate de locuri de muncă și facturi care să vă limiteze curiozitatea, așa că găsiți ceva care vă obsedează și lucrați la asta.

Al doilea sfat este să vorbiți deschis despre munca voastră. Postați despre ea oriunde puteți și veți găsi o comunitate care vă va urmări. Am postat progresele mele pe X, unde am aproximativ 8.000 de urmăritori, ceea ce a atras interesul unor investitori de capital de risc.

Și, în final, fii delirant! Trebuie să fii o persoană contagios de pozitivă, obsedată de ceea ce creezi. Dacă faci ceva ce ți-a trezit curiozitatea, mai degrabă decât o modalitate ușoară de a câștiga bani, în opinia mea, acesta este modul de a avea succes”, afirmă Toby Brown pentru Business Insider.

