Povestea americanilor care s-au mutat în Rusia, pe timp de război, pentru „valorile tradiționale”: „Îmi câștig locul aici”

Data publicării:
Derek Huffman
Derek Huffman a părăsit SUA pentru Rusia anul trecut. Foto: Captura Youtube via Financial Times

Pe o linie telefonică înfundată către Moscova, se poate auzi un membru al forțelor armate ruse desfășurate în Ucraina asigurându-și familia că este „viu și nevătămat”. Dar, în acest caz, soldatul nu este rus, este Derek Huffman, un sudor din Arizona și tată a șase copii.

Huffman a părăsit SUA pentru Rusia, anul trecut, împreună cu soția sa, DeAnna, și trei dintre copiii lor, în încercarea de a scăpa de o societate occidentală pe care o considerau „în declin”, conform videoclipurilor pe care le-au încărcat pe canalul lor de YouTube și interviurilor pe care le-au acordat canalelor rusești, potrivit Financial Times(FT).

Rusia a fost singura noastră opțiune”, a spus cuplul, deplângând presupusa „îndoctrinare LGBT a copiilor” din țara lor de origine la televizor, orașele „invadate de imigranți” și nivelurile „uluitoare” ale criminalității.

Aceștia fac parte dintr-un mic, dar vocal, grup de occidentali atrași de autoprezentarea Rusiei ca bastion al valorilor conservatoare - în contrast cu un Occident periculos și decadent - care acumulează zeci de mii de vizualizări spunându-și povestea online.

Anul trecut, Moscova a creat o nouă viză de „valori comune”, care oferă permise de ședere accelerate cetățenilor occidentali nemulțumiți – amintind de epoca sovietică, când propaganda de stat prezenta Rusia ca fiind antiteza globală a unui Occident capitalist corupt. Oficialii ruși spun că până la 150 de persoane solicită lunar în prezent această viză.

Însă familia Huffman, care a sosit înainte de lansarea vizei speciale, s-a confruntat cu dificultăți, în special în ceea ce privește accesul la sistemul școlar de stat rusesc. Pentru a le depăși, Derek a decis să se alăture războiului Rusiei din Ucraina. „Marele motiv pentru care fac asta este pentru cetățenie”, a explicat el pe YouTube. Semnarea unui contract pe un an cu armata ar accelera procesul, a spus el. Un abonat la canalul său i-a oferit în dar o armură de calitate militară.

Decizia a stârnit numeroase critici. În apelul telefonic adresat familiei sale din iulie, postat online de soția sa, Huffman și-a apărat alegerea. „Tuturor oamenilor care spun că sunt creștin și totuși m-am înrolat într-o armată ca să pot ucide ucraineni — nu-mi face plăcere ideea de a lua o viață”, a spus el „Dar fac ceea ce simt că este corect.”

El a afirmat că „face ceva extraordinar” cu viața lui, în loc să trăiască ca o „oaie... la calculator și telefon”. Dar mai presus de toate, „îmi câștig locul și respectul în noua noastră țară”, a spus el.

Povestea familiei Huffman este o excepție, a spus Maria Butina, membră a parlamentului din partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin și însărcinată cu a ajuta „străinii prietenoși din țări neprietenoase” să se stabilească în Rusia.

Butina este un fost agent rus deportat din SUA în 2019 după ce s-a dat drept activist pentru dreptul de a deține arme. Cea mai mare parte a solicitanților provin din Germania, urmată de Franța și SUA, a declarat Butina pentru FT.

Deși unii se confruntă cu provocări legate de imigrație, nu este nevoie să ia măsuri atât de drastice precum cele luate de Huffman, a afirmat ea. Numărul lor este mic — și mult sub numărul sutelor de mii care au fugit din Rusia de la începutul invaziei Ucrainei, motivați de opoziția față de război, de teama recrutării obligatorii sau de dorința de a scăpa de izolarea internațională a Rusiei și de a-și construi cariere în străinătate.

Jakob Pinneker, un om de afaceri german, îi ajută și pe străini să se integreze în Rusia, inclusiv pe mulți conaționali. Pinneker s-a mutat pentru prima dată în Rusia în 2016 ca reprezentant regional al unei companii germane. După începerea invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022, toți expatriații pe care îi cunoștea au părăsit Rusia. Dar el a ales să rămână, iar anul trecut a fost numit șef al OKA, o agenție finanțată de statul rus, atașată administrației orașului Nijni Novgorod, însărcinată cu integrarea noilor sosiți din vest.

Am intrat în domeniu pentru că sunt german și îmi place Ordnung (ordinea)”, a declarat Pinneker pentru FT. „Mi-au oferit să preiau acest proiect, să-l externalizez de la minister și să inițiez o modalitate structurată de lucru cu străinii care au decis să se mute.” El a numărat până acum aproximativ 60 de „relocați” în regiune prin intermediul agenției sale, adăugând că peste 600 de cereri nu au fost încă procesate.

Pinneker a spus că nu consideră războiul din Ucraina relevant pentru decizia sa de a rămâne și de a lucra pentru statul rus. „Nu sunt politician. Sunt doar o persoană care locuiește aici și vreau să sprijin economia”, a spus el.

3 ani de închisoare pentru 84 de lei (1500 de ruble). Pedeapsa primită de către un rus pentru donații către Fundația lui Navalnîi

Una dintre familiile cu care a lucrat este cuplul canadian Arend și Anneesa Feenstra, care s-au mutat în Rusia cu opt dintre cei nouă copii ai lor anul trecut pentru a înființa o fermă în regiunea Nijni Novgorod. Canalul de YouTube al familiei Feenstra are acum aproape 200.000 de abonați.

Pinneker și Butina au negat existența oricărui proiect de atragere activă a occidentalilor în Rusia. Însă poveștile de succes ale occidentalilor care au „fugit” în Rusia tind să fie mediatizate de o mână de canale lucioase, fără reclame, de pe YouTube, a căror valoare ridicată a producției ridică semne de întrebare cu privire la cine s-ar putea afla în spatele lor.

Publicația de investigații rusească iStories a identificat mai multe canale ca fiind finanțate de publicația media de stat Russia Today, care a fost interzisă în SUA anul trecut pentru că este unbraț de facto al aparatului de informații al Rusiei”.

Pinneker a spus că „valorile tradiționale” ale Rusiei reprezintă o atracție naturală pentru oameni și un motiv pentru care a ales să rămână — pe lângă faptul că se simte mai liber în Rusia să-și exprime opiniile.

Mulți dintre occidentalii cu care lucrează în Rusia s-au confruntat cu „povești triste” acasă, a spus Pinneker, după ce au împărtășit în public opinii care i-au izolat social. „Nimeni nu mai interacționa cu ei.”

Mii de oameni se află în prezent în închisoare în Rusia pentru proteste față de invadarea Ucrainei sau pentru exprimarea unor opinii politice contradictorii cu cele ale Kremlinului. Însă Pinneker a spus că s-a simțit mai confortabil deschizându-se prietenilor la o bere. „Aici îmi pot exprima opinia”, a afirmat el.

Stephen Shores, un american de vârstă mijlocie, angajat în IT, a declarat pentru FT că se simte din ce în ce mai în dezacord cu opiniile predominante din jurul său, s-a convertit la ortodoxie în 2020 și „și-a abandonat toți prietenii”. S-a mutat în Rusia anul trecut. Shores are și un blog video despre mutarea sa și a fost intervievat de Russian Road, unul dintre canalele online care prezintă familiile care au făcut pasul.

Shores a spus că este mai sigur să trăiască în Rusia decât în ​​SUA — în ciuda faptului că el și noua sa soție, pe care a cunoscut-o într-un grup de celibatari ortodocși, au fost treziți recent de sunetul focului antiaerian din cauza unui atac al dronelor ucrainene. Totuși, aici spune că se simte mai liber să-și spună părerea fără „cultura anulării”. Această libertate poate că nu se extinde la criticarea guvernului rus, a adăugat Shores, dar „nu prea văd rostul de a face asta”. El a adăugat: „Îmi place viața aici”.

Tribunalul din Sankt Petersburg a condamnat o adolescentă la 3 ani de închisoare pentru „discreditarea” armatei

Editor : Ș.R.

