Povestea astronautului care a fost respins de 11 ori de NASA, dar a ajuns totuși în spațiu. Acum a devenit subiect de film

La mai bine de 10 ani după ce a devenit primul fost muncitor imigrant care a ajuns în spațiu în calitate de astronaut NASA, José Hernández a atins o altă piatră de hotar în această lună. Filmul despre drumul său uimitor de la câmpiile din California la Stația Spațială Internațională a devenit cel mai popular film pe Amazon Prime și a fost lăudat atât de critici, cât și de public, relatează CNN.

Actorul Michael Peña joacă rolul lui Hernández în „A Million Miles Away”, care spune povestea unui băiat care a crescut culegând castraveți și cireșe, dar a vrut să zboare spre stele.

Hernández a făcut istorie la bordul navetei spațiale Discovery în 2009, prima misiune în care au fost trimiși doi astronauți latino-americani în spațiu.

„Cine e mai potrivit să părăsească această planetă și să se afunde în necunoscut decât un muncitor agricol migrant?” Spune Hernández în film, citându-l pe vărul său, în timp ce se pregătește să zboare în acea misiune.

Povestea lui Hernández a ajuns pe prima pagină a ziarelor din momentul în care NASA l-a selectat pentru clasa sa de astronauți din 2004.

Hernández a crescut într-o familie de muncitori migranți care culegeau recolte din fermele din California și Mexic. Părinții săi erau originari din statul mexican Michoacán. Hernández s-a născut în California.

„În timp ce alții așteptau cu nerăbdare vacanța de vară, eu o uram. Vacanța de vară însemna să lucrezi șapte zile pe săptămână la câmp”, a spus Hernández pentru CNN în 2016.

Într-un interviu din 2009, tatăl său, Salvador Hernández, a descris conversațiile pe care le avea cu copiii săi după o zi grea de muncă.

„Stăteau pe bancheta din spate a mașinii. Toți erau plini de praf. Le spuneam că ar fi bine să ia școala în serios pentru că altfel vor lucra tot timpul la câmp. Acesta va fi viitorul lor”, a povestit el.

Hernández spune că visul său de a deveni astronaut a început după ce a văzut aterizarea Apollo 17 pe Lună, în 1972. Tatăl său i-a oferit un sfat crucial: „A avut înțelepciunea să mă așeze în bucătărie și să-mi dea o rețetă cu cinci ingrediente”, a spus Hernández pentru CNN en Español în 2020.

În film, regizoarea Alejandra Márquez Abella folosește aceste cinci ingrediente pe post de capitole în povestea lui Hernández: găsește-ți obiectivul; vezi cât de departe ai ajuns; fă-ți o foaie de parcurs; dacă nu știi cum, învață; când crezi că ai reușit, probabil că trebuie să muncești mai mult.

Cu acești pași în minte, Hernández a făcut tot ce a putut pentru a-și continua educația. A obținut diplome de licență și master în inginerie și a continuat să lucreze timp de 15 ani la Laboratorul Național Lawrence Livermore. Dar scopul său de a deveni astronaut NASA a rămas departe. Agenția spațială l-a de 11 ori înainte de a-l selecta, în 2004.

Hernández mărturisește că una dintre persoanele care l-au sprijinit cel mai mult a fost soția sa, Adela.

„În șaselea an în care NASA m-a respins, am mototolit scrisoarea de respingere și am aruncat-o pe podeaua dormitorului. Voiam să renunț, dar ea m-a convins să nu fac asta”, a spus Hernández.

„Mai bine să te descalifice NASA. Nu te descalifica singur,” i-a spus Adela.

Hotărârea lor a dat roade după 11 ani.

„Aveam 41 de ani când am devenit astronaut. Vârsta medie a noilor astronauți este de 34 de ani”, a spus Hernández.

Într-un interviu acordat Televisa după ce s-a întors din spațiu, în 2009, Hernández a făcut o declarație care a fost controversat la acea vreme, spunând postului TV mexican că speră că administrația Obama va adopta o reformă cuprinzătoare a imigrației. El a observat că, privind Pământul din spațiul cosmic, nu există granițe.

Comentariile sale au determinat NASA să ia propria poziție. Într-o declarație transmisă presei, NASA a spus că opiniile lui Hernández sunt dor ale sale și nu reprezintă agenția spațială, dar că Hernández are tot dreptul să-și exprime opiniile personale.

Hernández nu a renunțat la opinia lui.

„Când m-am dus la fereastră, în timp ce pluteam deasupra Americii de Nord, am putut vedea Canada, Statele Unite și Mexicul. Mi s-a părit minunat că nu îți dădeai seama unde se termină Canada și unde încep Statele Unite, sau unde se termină Statele Unite și începe Mexic”, a declarat Hernández pentru CNN en Español în 2020.

Ajuns la 61 de ani, fostul astronaut s-a întors pe câmpurile pe care lucra împreună cu tatăl său.

„Am început să lucrez în agricultură, deși în condiții diferite acum, pe baza propriilor mele condiții, și îmi place foarte, foarte mult”, a spus Hernández într-un interviu recent.

De data aceasta, Hernández lucrează în California la o podgorie pe care o deține împreună cu tatăl său.

