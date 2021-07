Povestea căștii afro de înot care a provocat scandal la Jocurile Olimpice. Ce este un „Soul Cap” și de ce se vrea interzicerea lui

O decizie de a nu mai permite căștile create pentru tunsori afro la competiții internaționale, precum Jocurile Olimpice de la Tokyo, ar putea fi anulată în urma reacțiilor negative, relatează BBC.

Federația Internațională de Natație, organizația internațională care guvernează sporturile de apă, anunțase anterior că tipul de cască denumit „Soul Cap” nu este adecvat pentru că „nu ia forma naturală a capului”.

Comentariile au fost criticate de înotători care spun acum că decizia de interzicerea a căștii va descuraja înotătorii de culoare de la a mai participa la sport.

În urma reacției, FINA a anunțat că va re-evalua situația.

„FINA s-a angajat să asigure un acces adecvat tuturor sportivilor la echipament de înot, un echipament care să nu ofere vreun avantaj competitiv”.

Casca specifică „Soul Cap” este făcută în așa fel încât să acopere anumite tipuri de tunsori și coafuri – dreadlocks, tunsori afro, păr împletit sau un păr care este, pur și simplu, gros și ondulat în mod natural.

Mai mult, părul afro este mai uscat decât alt tip de păr pentru că are mai puține straturi celulare. Clorul cu care este tratată apa din bazine îl poate usca și mai tare, ceea ce poate duce la vătămarea firului de păr.

Kejai Terrelonge, în vârstă de 17 ani, spune că îngrijirea părului este una dintre probleme cu care se confruntă din postura de înotătoare de culoare.

„Dacă aș folosi casca obișnuită pe care o folosesc toți ceilalți, mi-ar încăpea pe cap, însă pentru că folosesc uleiuri protectoare pentru păr, ea mi-ar cădea, iar atunci părul mi s-ar uda”, spune Kejai, care locuiește în orașul britanic Birmingham.

Cum și de ce a fost creată casca africană „Soul Cap”

Organizația de natație din Anglia, Swim England, a anunțat deja că nu se va conforma și că va permite în continuare folosirea căștilor la competițiile interne din Anglia. Swim England a precizat și că va expune îngrijorările sale cu privire la decizia FINA prin „canalele de comunicare adecvate”.

„Căștile de înot create special pentru părul afro pot micșora barierele din sport pentru grupuri slab reprezentante, inclusiv pentru oamenii de culoare”, au adăugat cei de la Swim England.

Conform unei statistici, copiii albi sunt suprareprezentați în sporturile de apă prin comparație cu numărul lor la nivelul populației – în jur de 29,3% dintre copiii britanici albi fac înot, în timp ce proporțiile sunt de 21,9% pentru asiatici și 20,1% pentru copiii de culoare.

Fondatorii Soul Cap, Michael Chapman și Toks Ahmed-Salawudeen spun că sunt recunoscători pentru sprijinul pe care l-au primit după decizia FINA.

„Când eram copii nu am învățat să înotăm pentru că nu am crezut că acest sport este pentru noi. Nu a fost ceva popular printre prietenii noștri și nici nu am fost încurajați la școală sau de către părinți”.

În 2017, cei doi au decis să ia împreună lecții de înot, iar acolo au întâlnit o femeie de culoare cu o coafură afro căreia casca îi dădea bătăi de cap.

„După ce am dezbătut problema ca familiile și prietenii noștri am realizat lipsa echipamentului adecvat pentru înotători cu păr afro, păr împletit, dreadlocks sau orice alt tip de păr mai voluminos și am decis să facem noi pasul și să creăm un astfel de echipament”.

Înotătorul jamaican Michael Gunning a criticat, de asemenea, decizia FINA – „sunt șocat și dezgustat de această decizie care penalizează și duce la o segregare și mai mare a comunității de culoare de la vârful sportului”, a scris el pe Twitter.

Editor : Adrian Dumitru