Live TV

Povestea „Diavolului pe Pământ”, un copil implicat în traficul de arme. „Copiii sunt ca niște consumabile pentru exploatatori”

Data actualizării: Data publicării:
Sosa Henkoma, copilul forțat odinioară să facă trafic de arme, devenit speaker și protector al victimelor traficanților

Victime transformate în infractori din disperare. O tendință alarmantă care prinde rădăcini tot mai mult în Europa. Cazul lui Sosa Henkoma, al unui copil forțat să facă trafic de arme sub presiunea unei grupări de criminalitate organizată, este doar unul dintre miile de cazuri depistate. Anul acesta, conferința OSCE împotriva traficului de persoane s-a concentrat pe acest tip de exploatare, numită „criminalitate forțată”.

Cifrele arată că în zona OSCE numărul cazurilor investigate a explodat pur și simplu. De la 10 cazuri în 2015, la aproape 200 în 2024.

Criminalitatea forțată este o formă a traficului de persoane în care traficanții își obligă victimele să comită diverse infracțiuni. Vorbim despre trafic de droguri, diverse furturi, cerșetorie și din ce în ce mai mult infracțiuni cibernetice. Experții avertizează că vorbim despre un fenomen în creștere în perioada 2018-2024. Pentru că sunt cele mai noi cifre, numărul victimelor depistate a crescut de aproape 17 ori.

Cele mai multe victime nici nu realizează că sunt exploatate, iar când își dau seama ce li se întâmplă se tem să colaboreze cu autoritățile. Traficanții recurg la șantaj, manipulare și le amenință familiile.

Povestea lui Sosa Henkoma este una de supraviețuire. Născut în Nigeria, s-a mutat în Marea Britanie unde a devenit ceea ce el numește „copil-soldat” pentru o organizație criminală. Până la 19 ani a făcut închisoare de două ori și a fost înjunghiat de 11 ori. Numele lui de stradă era „Diavolul pe Pământ”.

Am fost exploatat pentru trafic de arme. Am transportat arme de foc în toată Marea Britanie. Am fost învățat de la 11 ani cum să încarc o armă. Am fost învățat cum să folosesc o armă de la 11 ani,

De la 7 ani, și până în momentul în care am fost arestat, mergeam la școală cu un Mac 10 și o grămadă de gloanțe în ghiozdan. De la 11 până la 22 de ani am fost pionul lor. Prima dată când am fost arestat aveam 13 ani, casa mi-a fost percheziționată pentru posesie de arme și intenție de a provoca vătămări corporale grave”, a spus Sosa Henkoma, în deschiderea conferinței OSCE de la Viena .

Sosa este o victimă a criminalității forțate. Un fenomen îngrijorător, cu o traiectorie ascendentă accentuată. În vizorul infractorilor sunt, cu atenție, minorii.

Copiii sunt ca niște consumabile. Copiii sunt ca niște consumabile pentru exploatatori”, avertizează Sosa.

Salvat din ghearele traficanților, Sosa Henkoma își folosește acum cumplita experiență de viață pentru a-i ajuta pe alții aflați în situația lui, dar și autoritățile. În paralel, tânărul studiază criminologia și sociologia. „Am fost un lider al distrugerii. Acum sunt un lider al speranței. Întotdeauna există lumină la capătul tunelului și mereu este loc de schimbare”, spune el.

Când vine vorba de criminalitatea forțată, observăm din ce în ce mai mult că în multe țări din regiunea OSCE infractorii vizează copii din ce în ce mai mici, în parte pentru a-i face să nu împlinească vârsta răspunderii penale, pentru că se gândesc: „Nu vor fi prinși. Iar dacă sunt prinși, poate vor primi o condamnare redusă în comparație cu alți infractori care sunt adulți”. Dar și pentru că minorii sunt vulnerabili și îi recrutează online”, afirmă dr. Kari Johnstone, reprezentant special și coordonator OSCE - Combaterea Traficului de Persoane.

Acesta este un mod de operare al traficanților. Ei vor ca victimele să se simtă singure. Vor ca victimele să nu creadă că pot cere ajutor sau sprijin. Traficul de persoane este un model de afaceri și trebuie să-l spulberăm. Vedem cazuri în care indivizii sunt folosiți pentru a deschide conturi bancare în scopul desfășurării unor activități criminale care le sunt impuse. Copii, femei, grupuri vulnerabile. Și acest lucru necesită, de fapt, tehnici de investigare excelente din partea poliției și a autorităților pentru a înțelege foarte bine acest lucru”, Shawn Kohl, director International Justice Mission.

Editor : Cristi Severin

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digi Sport
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Orice...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
siegfried muresan
Siegfried Mureșan: PSD și AUR sunt deranjate de reformele lui...
simion aur inquam george calin
George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan...
Ultimele știri
Reacție din USR, după alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”
Războiul din Iran scumpește și mai mult dispozitivele electronice. Care este cealaltă cauză pentru creșterea costurilor
Prețul gazelor va rămâne ridicat. Avertismentul unui oficial din Ministerul Energiei: „Iarna și primăvara anului 2027 vor fi dificile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Șeful lui Dinamo anunță transferul atacantului mult dorit: „Îl vrem neapărat!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cum l-a surclasat Kopic pe Gâlcă! Marius Șumudică, analiză tăioasă în direct: „Rapid arată jalnic!”
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Îl susține sau nu Nicușor Dan pe Bolojan? Ce a răspuns președintele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Sebastian Stan: După o vârstă gândești foarte diferit. Mai ales când pierzi oamenii din viața ta
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Emily Blunt recunoaște că îi era teamă de Meryl Streep pe platourile de la Diavolul se îmbracă de la Prada...
UTV
Filmul „Michael” domină box office-ul la debut și stabilește un nou record. Biografia lui Michael Jackson...