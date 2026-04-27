Povestea „Diavolului pe Pământ”, un copil implicat în traficul de arme. „Copiii sunt ca niște consumabile pentru exploatatori”

Victime transformate în infractori din disperare. O tendință alarmantă care prinde rădăcini tot mai mult în Europa. Cazul lui Sosa Henkoma, al unui copil forțat să facă trafic de arme sub presiunea unei grupări de criminalitate organizată, este doar unul dintre miile de cazuri depistate. Anul acesta, conferința OSCE împotriva traficului de persoane s-a concentrat pe acest tip de exploatare, numită „criminalitate forțată”.

Cifrele arată că în zona OSCE numărul cazurilor investigate a explodat pur și simplu. De la 10 cazuri în 2015, la aproape 200 în 2024.

Criminalitatea forțată este o formă a traficului de persoane în care traficanții își obligă victimele să comită diverse infracțiuni. Vorbim despre trafic de droguri, diverse furturi, cerșetorie și din ce în ce mai mult infracțiuni cibernetice. Experții avertizează că vorbim despre un fenomen în creștere în perioada 2018-2024. Pentru că sunt cele mai noi cifre, numărul victimelor depistate a crescut de aproape 17 ori.

Cele mai multe victime nici nu realizează că sunt exploatate, iar când își dau seama ce li se întâmplă se tem să colaboreze cu autoritățile. Traficanții recurg la șantaj, manipulare și le amenință familiile.

Povestea lui Sosa Henkoma este una de supraviețuire. Născut în Nigeria, s-a mutat în Marea Britanie unde a devenit ceea ce el numește „copil-soldat” pentru o organizație criminală. Până la 19 ani a făcut închisoare de două ori și a fost înjunghiat de 11 ori. Numele lui de stradă era „Diavolul pe Pământ”.

„Am fost exploatat pentru trafic de arme. Am transportat arme de foc în toată Marea Britanie. Am fost învățat de la 11 ani cum să încarc o armă. Am fost învățat cum să folosesc o armă de la 11 ani,

De la 7 ani, și până în momentul în care am fost arestat, mergeam la școală cu un Mac 10 și o grămadă de gloanțe în ghiozdan. De la 11 până la 22 de ani am fost pionul lor. Prima dată când am fost arestat aveam 13 ani, casa mi-a fost percheziționată pentru posesie de arme și intenție de a provoca vătămări corporale grave”, a spus Sosa Henkoma, în deschiderea conferinței OSCE de la Viena .

Sosa este o victimă a criminalității forțate. Un fenomen îngrijorător, cu o traiectorie ascendentă accentuată. În vizorul infractorilor sunt, cu atenție, minorii.

„Copiii sunt ca niște consumabile. Copiii sunt ca niște consumabile pentru exploatatori”, avertizează Sosa.

Salvat din ghearele traficanților, Sosa Henkoma își folosește acum cumplita experiență de viață pentru a-i ajuta pe alții aflați în situația lui, dar și autoritățile. În paralel, tânărul studiază criminologia și sociologia. „Am fost un lider al distrugerii. Acum sunt un lider al speranței. Întotdeauna există lumină la capătul tunelului și mereu este loc de schimbare”, spune el.

„Când vine vorba de criminalitatea forțată, observăm din ce în ce mai mult că în multe țări din regiunea OSCE infractorii vizează copii din ce în ce mai mici, în parte pentru a-i face să nu împlinească vârsta răspunderii penale, pentru că se gândesc: „Nu vor fi prinși. Iar dacă sunt prinși, poate vor primi o condamnare redusă în comparație cu alți infractori care sunt adulți”. Dar și pentru că minorii sunt vulnerabili și îi recrutează online”, afirmă dr. Kari Johnstone, reprezentant special și coordonator OSCE - Combaterea Traficului de Persoane.

„Acesta este un mod de operare al traficanților. Ei vor ca victimele să se simtă singure. Vor ca victimele să nu creadă că pot cere ajutor sau sprijin. Traficul de persoane este un model de afaceri și trebuie să-l spulberăm. Vedem cazuri în care indivizii sunt folosiți pentru a deschide conturi bancare în scopul desfășurării unor activități criminale care le sunt impuse. Copii, femei, grupuri vulnerabile. Și acest lucru necesită, de fapt, tehnici de investigare excelente din partea poliției și a autorităților pentru a înțelege foarte bine acest lucru”, Shawn Kohl, director International Justice Mission.

