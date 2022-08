Ludovic-Mohamed Zahed este un erudit al islamului, fondator de moschee și homosexual declarat. El ar fi primul musulman francez care s-a căsătorit civil cu un alt bărbat. Și, deși mulți ar spune că era dreptul său, alții cred că islamul și homosexualitatea sunt incompatibile chiar și în Marsilia, în sudul Franței, unde locuiește Zahed. El are aliați în lupta sa împotriva prejudecăților, însă calea pe care a ales-o este lungă și riscantă. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Imamul Ludovic-Mohamed Zahed se roagă pentru toleranță. Și e fericit să facă asta alături de o femeie. Acest lucru este în sine destul de neobișnuit. Dar adevărata surpriză este că el e un homosexual declarat și luptă pentru ca persoanele gay să fie acceptate în islam.

„Situația nu mai poate continua în acest fel. Există prea multă violență, presiune și degradare. Oamenii pretind că nu existăm. Uneori intervine și violența fizică în familiile și comunitățile noastre”, mărturisește imamul Ludovic-Mohamed Zahed.

Unii îi doresc moartea

După ce a studiat să devină imam în țara natală, Algeria, Zahed a fugit la Marsilia, în sudul Franței. În noua lui casă, și-a declarat orientarea sexuală și a fondat un institut islamic.

În această perioadă, el oficiază și nunți gay.

E vorba de acceptare și de a nu ceda. În mod oficial, căsătoriile între persoane de același sex nu sunt permise în islam.

Unii imami din Franța l-au amenințat pe Zahed și i-au asmuțit pe musulmani împotriva lui.

„Există oameni foarte supărați pe mine fără ca măcar să mă cunoască. E o nebunie chestia asta, că oamenii te urăsc sau îți vor moartea fără să știe nimic despre tine”, comentează imamul gay.

„Suntem musulmani, nu ne comportăm așa, suntem decenți”

Potrivit unui sondaj de opinie, peste două treimi dintre musulmanii din Franța au prejudecăți în privința homosexualilor.

„Suntem musulmani, nu ne comportăm așa, suntem decenți”, spune o femeie musulmană.

„Pentru noi, să fii homosexual și să faci astfel de lucruri e un păcat îngrozitor. Și de aceea, musulmanii nu fac asta”, explică o altă femeie musulmană.

Dar Zahed vrea să facă parte din comunitatea musulmană. El a participat deja la cinci pelerinaje în orașul sfânt Mecca. Vrea să arate că homosexualii pot fi buni musulmani.

„A fost important pentru mine, pentru noi, să fim prezenți fizic și să demonstrăm că existăm, că facem parte din comunitate. Că avem aceleași practici și că nu suntem mai puțin umani sau spirituali doar pentru că suntem - așa cum spun ei - diferiți”, explică Ludovic-Mohamed Zahed.

Imamul vrea un nou islam, reformat

Imamul face apel la o discuție deschisă despre un nou islam, unul reformat, cu mai multă toleranță față de minorități. Moderează discuții pe rețelele sociale. Iar invitații de astăzi sunt un duhovnic catolic și Salima, una dintre puținele femei-imam.

„Există un capitol în Coran pe care îl cunoști mai bine decât mine care spune că am creat bărbatul, am creat femeia și am creat ceva între”, spune Salima El Musalima.

Salima îl prețuiește pe fratele ei în credință și spune că acesta deschide noi drumuri.

„Ceea ce face Ludovic este că creeze o instituție. El instituționalizează un islam nou, modern și receptiv. Și asta este ceva nou. Nimeni nu oferă așa ceva”, arată imamul Salima El Musalima.

E hotărât să continue, în ciuda riscurilor

Zahed vrea să-i protejeze pe cei aflați în pericol din cauza orientării lor sexuale, cum este un grup de refugiați homosexuali din Franța. Unii au fost amenințați cu moartea în țările lor natale și nici aici nu au parte mereu de toleranță.

Grupul organizează spectacole: „Este timpul să tragem un semnal de alarmă în privința toleranței”.

Imamul susține de ani buni această lucrare artistică.

„Mă bucură să văd cât de bine le face participanților. Și este interesant și pentru public, pentru că unii se luptă să înțeleagă aceste identități. Când de fapt, reprezintă doar o realitate pe care publicul o descoperă aici prin artă - și acesta este un lucru minunat”, spune imamul Ludovic-Mohamed Zahed.

Pentru a câștiga de partea sa cât mai mulți adepți, Ludovic-Mohammed Zahed vrea să împărtășească asta cu alții. E hotărât să continue, în ciuda riscurilor. „Sigur, sunt momente când ți-e frică. Dar frica nu e totul, iar asta nu ne va da înapoi”, spune el.