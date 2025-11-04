Live TV

Povestea „miresei-copil” care și-a ucis soțul violent pentru a-și salva copilul, iar acum trebuie să plătească pentru a trăi

Data publicării:
femeie intr-o inchsoare din iran
Foto: Reuters

O tânără căsătorită la doar 12 ani riscă să fie executată în Iran pentru uciderea soțului ei abuziv, dacă nu reușește să strângă 10 miliarde de tomani (aproximativ 90.000 de euro) pentru a-i plăti familiei victimei despăgubiri până la termenul limită din decembrie, relatează The Guardian.

Goli Kouhkan, în vârstă de 25 de ani, se află pe culoarul morții în închisoarea centrală Gorgan din nordul Iranului de șapte ani. Avea 18 ani când a fost arestată pentru moartea soțului ei, în mai 2018, și condamnată la qisas - pedeapsă în natură - pentru participare la crimă.

Activiștii pentru drepturile omului spun că acest caz este emblematic pentru tratamentul discriminatoriu aplicat femeilor și minorităților în Iran, unde căsătoria copiilor este legală, iar protecția legală împotriva violenței domestice este limitată.

„Kouhkan aparține unei minorități etnice, este femeie și este săracă. Probabil este cea mai marginalizată din societatea iraniană”, a spus Mahmood Amiry-Moghaddam, reprezentant al organizației Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia.

„Sentința ei este simbolică pentru utilizarea pedepsei cu moartea de către autoritățile iraniene pentru a stârni frică și pentru legile discriminatorii și factorii societali care au dus la această situație,” adaugă el.

Kouhkan este din comunitate baluch, una dintre cele mai marginalizate din țară, care reprezintă aproximativ 2% din populație. Fiind o minoritate fără acte, nu are documente oficiale de identitate. S-a căsătorit cu verișorul ei la 12 ani, a rămas însărcinată la 13 ani și a născut un băiat.

Potrivit IHR, Kouhkan a suferit abuzuri fizice și emoționale timp de ani întregi. Când a reușit să scape și a fugit la casa părinților ei, tatăl ei a trimis-o înapoi.

În ziua în care soțul ei a fost ucis, Kouhkan l-a găsit bătându-l pe fiul lor, pe atunci în vârstă de cinci ani. A chemat un văr în ajutor. Când acesta a sosit, a izbucnit o încăierare care a dus la moartea soțului. Kouhkan a chemat o ambulanță și le-a spus autorităților ce s-a întâmplat. Atât ea, cât și vărul ei au fost arestați.

În timpul interogatoriului, fără prezența unui avocat și sub presiune, Kouhkan a semnat o mărturisire, chiar dacă este analfabetă. Ulterior, instanța i-a numit un avocat.

Deși judecătorii au condamnat-o la moarte prin spânzurare, conform legislației iraniene, familia unei victime îi poate obține grațierea în schimbul plății unor despăgubiri. Oficialii închisorii au negociat o înțelegere cu familia soțului ucis: îi vor cruța viața lui Kouhkan și o vor elibera cu condiția ca aceasta să plătească 10 miliarde de tomani și să părăsească orașul Gorgan. Este puțin probabil să i se permită să ia legătura cu fiul ei, acum în vârstă de 11 ani, care este crescut de bunicii paterni.

Ziba Baktyari, membră a Bramsh, o organizație care pledează pentru drepturile femeilor din Balucistan, a declarat că acesta nu este un caz izolat.

„Femeile baluch și femeile în general sunt vizate de regim. Nimeni nu știe despre ele, nimănui nu-i pasă de ele și vocile lor nu sunt auzite. Femeile nu au drepturi, trebuie să-și asculte soții și sunt ținute departe de școală. Familiile căsătoresc fetele din cauza sărăciei; nu le pot întreține”, a spus ea.

Iranul execută cel mai mare număr de femei la nivel global, conform datelor disponibile. În 2024, cel puțin 31 de femei au fost executate pentru infracțiuni legate de droguri, crimă și securitate, cel mai mare număr de execuții înregistrate de femei în ultimii peste 15 ani. Cel puțin 30 de femei au fost executate în 2025 până în prezent.

Doar 12% din execuțiile înregistrate au fost anunțate de surse oficiale. În 2024, au existat 649 de cazuri de familii care au ales diya, sau iertarea, în locul execuției.

Editor : M.B.

