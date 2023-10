Românul luat prizonier de teroriștii Hamas a fost răpit din kibbutzul pe care îl fondase străbunicul lui de la Buzău, venit în Israel după cel de-al Doilea Război Mondial. Localitatea este la 4 kilometri de Fâșia Gaza și la 9 kilometri de Egipt.

Udi Goren - vărul românului răpit de Hamas: Tal și cu mine suntem înrudiți prin rudele din România. Acesta este străbunicul nostrul, care ne ține pe mine și pe Tal, când aveam un an. Este o diferență de trei luni între noi. Suntem cei mai mari din partea noastră de familie.

Este străbunicul nostru român. A venit de la Buzău, la nord-est de București. El și cei doi copii ai săi - bunica mea și bunicul lui Tal - au venit din România, după război. Fotografia este făcută în Nir Yitzhak, în kibbutzul în care Tal și toată familia mamei mele au trăit și trăiesc chiar și în prezent.

Este o parte a copilăriei mele, este o parte a legăturii mele cu Tal, este una dintre cele mai vechi amintiri pe care o am. Chiar acum...

Într-un fel, mă bucur că străbunicul nostru nu mai poate să vadă aceste orori. Kibbutzul pe care el l-a construit, pe care bunicii noștri, patru bunici ai noștri, doi dintre bunicii mei și doi dintre bunicii lui Tal, au construit acest kibbutz. Au fost toți printre fondatorii acestui kibbutz care a fost atacat cu brutalitate acum două săptămâni și de unde Tal a fost răpit.

Cinci români, cu dublă cetățenie, au murit în războiul dintre Israel și gruparea Hamas. Un altul se numără printre cei 212 ostatici pentru eliberarea cărora se poartă numeroase discuții. Ministrul de externe al Qatarului - principalul negociator cu Hamas - a afirmat că toți ar putea fi eliberați, în curând. Soția românului răpit de teroriști așteaptă cu sufletul la gură informații despre acesta. Ella a afirmat la emisiunea „Briefing” de la Digi24 că îi dă speranță faptul că soțul ei este e jumătate român.

„Aduceți-ne familiile acasă, apoi faceți ce doriți”

Ella Haimi - soția românului răpit de Hamas: Din păcate, nu am informații noi. Știu doar că soțul meu a dispărut, a fost rapit. Asta înseamnă că nu e în Israel. Situația lui nu este cunoscută.

În Israel, sâmbăta e zi liberă. Dormeam. Eram toți acasă. La ora 6.30, am început să auzim multe sirene. Soțul meu mi-a zis să mergem în adăpost. I-am zis să nu mergem, pentru că e ceva obișnuit. Iar el a spus că nu e ceva obișnuit, că e ceva diferit. Am mers în adăpost cu copiii. Am stat acolo câteva ore. Apoi, soțul meu a ieșit. Voia să ne protejeze și a ieșit din casă. l-am sunat două ore mai tarziu. L-am întrebat ce face și mi-a zis că e bine, dar că nu poate să vorbească.

La ora 12 i-am dat un mesaj pe telefon, dar nu l-a primit. Seara, când s-a terminat totul, mi s-a spus că este posibil să nu mai fie în Israel.

Liliana Ruse, jurnalist Digi24: Ce le-ați spus copiilor despre tatăl lor?

Ella Haimi: Le-am spus adevărul. Chiar dacă este dificil, le-am spus adevărul. Le-am spus pe înțelesul lor. Nu le-am spus tot adevărul. Le-am spus că nu este în Israel, că îl așteptăm și că sperăm că se va intoarce acasa. Ne lipsește foarte mult.

Tali este cetățean român, dar și israelian. Asta mi-a dat multă speranță, fiindcă am încredere în voi, în poporul român.

Cred că primul lucru pe care Israel și toată lumea ar trebui să-l facă este să-i elibereze pe cei răpiți. Asta înainte de toate. Apoi, puteți face ce doriți, dar, înainte de toate, aduceți-ne familiile acasă.

Suntem încă speriați. Suntem departe de casă și nu ne vom întoarce prea curând. Rutina a dispărut. Copiii nu merg la școală și nu fac nicio activitate educațională. Stăm împreună toata ziua și așa va fi foarte multă vreme, pentru că nu ne putem întoarce acasă acum. Nu mai avem casă acum.

Ajutați-mă! Vă rog ajutați-mă cât puteți de mult. Am nevoie de ajutorul vostru! Am nevoie ca soțul meu să se întoarcă acasă. Copiii au nevoie de el. Mă scuzați... Vrem să se întoarcă acasă!

