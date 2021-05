Povestea străbunicii care a terminat facultatea la 78 de ani: „Vreau să merg la master. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună că nu se poate”

La 78 de ani, o pensionară din Statele Unite a obținut o diplomă de licență la Universitatea Samford din Alabama, în prezența copiilor săi, dar și a celor trei strănepoți, care au susținut-o la ceremonia de absolvire. Vivian Cunningham spune că mai are un vis, acela de a urma și un program de masterat în următorii ani.

Pasiunea pe care a avut-o de-a lungul vieții pentru studiu a determinat-o pe aceasta să-și vadă visul cu ochii, acela de a primi diploma de licență, devenind absolventă a Universității Samford, pe 8 mai, la vârsta de 78 de ani.

"Am fost uimită. M-am simțit foarte bine. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că am fost în extaz și mă simt foarte bine să știu că am trecut prin acest proces educațional", a spus femeia pentru ABC News.

Cunningham, care în anii 60 era mamă singură a doi copii, a lucrat fără încetare pentru a-și întreține familia, însă nu a renunțat la visul său, acela de a avea o educație aleasă. Acum, fiul ei, Donald, în vârstă de 59 de ani, și fiica ei, Tarra, în vârstă de 54 de ani, au fost alături de ea pentru a-și urmări mama devenind absolventă de facultate.

Vivian se pregătește acum de o nouă etapă și intenționează să se înscrie și la cursurile unui program de masterat. Prin intermediul unui show TV american, ea a avut și un mesaj pentru cei care i-au urmărit povestea.

„Aș dori să le spun tuturor că dacă ai o pasiune și mai ales un vis, nu renunța. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună că nu se poate", a transmis femeia de 78 de ani.

