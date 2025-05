Povestea studentului român prins la mijloc în conflictul Harvard - Trump: „Trebuie neapărat să termin ultimul an”

Decizia Administrației Trump de a interzice Universității Harvard să mai aibă studenți străini a venit ca un „șoc” pentru miile de studenți internaționali, dintre care și 34 de români, înrolați la prestigioasa universitate americană. Decizia a fost blocată temporar de un judecător american, însă incertitudinea persistă până când conflictul dintre universitate și Administrația Trump va ajunge la o concluzie. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a explicat pentru Digi24.ro ce ar putea face studenții români în cazul în care decizia Administrației Trump va rămâne definitivă.

Digi24.ro a stat de vorbă cu Mircea*, un student român care urmează să intre în ultimul an de studii la Universitatea Harvard, dar și cu ambasadorul României la Washington DC, Andrei Muraru.

*Acesta ne-a cerut să nu îi publicăm numele și prenumele pentru că se teme că articolul „va rămâne în mediul online” și îi va afecta șansele „de a mai trece vreodată granița în Statele Unite ale Americii, având în vedere administrația actuală”, după cum chiar el ne-a explicat.

Astfel, pentru a urmări mai ușor acest text, Digi24.ro a luat decizia de a-l denumi „Mircea”. De asemenea, nu vom detalia foarte mult istoricul personal al acestuia.

34 de studenți români sunt înrolați în acest moment la Universitatea Harvard la toate ciclurile universitare: licență, master și studii doctorale, potrivit datelor furnizate de Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

Dacă conflictul ajuns între timp pe masa instanțelor americane (detalii, aici) va fi câștigat de Administrația Trump, Universitatea Harvard își pierde dreptul de a înscrie studenți internaționali, iar cei deja înrolați vor fi nevoiți să se transfere la o altă facultate americană sau să plece din SUA (detalii, aici).

„Multă lume e atât de șocată”

„Multă lume e atât de șocată, încât nu vrea să creadă că se întâmplă treaba asta. Tot ce facem e să ne trimitem materiale între noi - ce a zis un judecător, ce a zis avocatul facultății, ce ar trebui să facem pe viitor. Toată lumea încearcă să nu fie prea dramatică și doar încearcă să fie cât mai de ajutor”, a descris Mircea modul în care studenții străini au primit anunțul Administrației Trump.

Acesta a subliniat că decizia Administrației Trump îi afectează cel mai tare pe studenții internaționali care se întorc în vară să facă cercetare în SUA și pe cei care abia au absolvit.

„Am prieteni care termină acum și vă dați seama ce absolvire fericită o să aibă când realizează că job-ul pentru care au muncit atât de mult, s-au chinuit să-l găsească, nu mai e posibil pentru acest motiv, că Trump are o dispută personală cu facultatea”, a adăugat Mircea.

El este însă „optimist” în legătură cu șansele ca Universitatea Harvard să întoarcă definitiv (în instanță) decizia Administrației Trump.

Mesajul transmis de ambasadorul României în SUA

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a dat asigurări că diplomații români sunt „preocupați de soarta acestor tineri remarcabili”.

„Am făcut deja un apel către ei, dacă au nevoie de asistență consulară urgentă, să contacteze oficiile noastre consulare și să rămânem în contact. Credem că timp ar mai fi pentru aceste clarificări, dar evident că vrem să le arătăm solidaritate și să le aratăm că le suntem alături”, a declarat Andrei Muraru pentru Digi24.ro.

Ambasadorul a mai explicat ce ar putea face studenții români în cazul în care decizia Administrației Trump rămâne definitivă.

„Studenții fie își iau un an sabatic și își clarifică statutul, fie se transferă la o altă universitate în Statele Unite ale Americii, care acceptă, fie părăsesc în termen de 190 de zile după revocarea din program teritoriul american”, a subliniat ambasadorul României în SUA.

În plus, diplomatul român „anticipează” că alte universități americane vor face demersuri în așa fel încât să-i preia pe cei 7-8.000 de studenți străini afectați de decizia Administrației Trump.

„Mi-ar părea nespus de rău să nu absolv acolo”

Mircea a fost admis la Harvard cu bursă, după ce în liceu a câștigat numeroase premii la olimpiade. A urmat un proces stufos de admitere, prin care a aplicat la mai multe facultăți din SUA, iar în final a ales Universitatea Harvard.

„A fost o experiență minunată în acești 3 ani. Dacă s-ar putea, aș vrea să rămân în facultatea asta o eternitate, pentru că atmosfera a fost incredibilă. Există atât de multe cluburi în campus, profesori excelenți, o grămadă de oportunități de a face cercetare”, a descris Mircea experiența lui în facultate.

„Fiecare semestru e stresant”, a adăugat studentul român, menționând că „nu e vorba să treci anul”, ci că „toată lumea aspiră să ia notă maximă, să atingă perfecțiunea”.

Mircea subliniază, astfel, că i-ar părea „nespus de rău” să nu absolve Universitatea Harvard.

„De atâtea ori m-am gândit, mi-am imaginat scenariul în care absolv și știu toate tradițiile, cum arată ceremonia. Chiar nu vreau să mă gândesc, dar ar fi, cum să zic, sfâșietor”, a adăugat studentul român.

În prezent, Mircea urmează să intre în ultimul an de studii și are câteva luni la dispoziție, în funcție și de parcursul scandalului dintre Administrația Trump și Universitatea Harvard, să decidă ce va face în viitor.

„În primul rând, trebuie neapărat să termin ultimul an. Nu știu ce facultate mă va primi așa pe nepusă masă. De asemenea, orice facultate pălește în comparație cu Harvard (...) Mai am un an care ar trebui să fie practic încoronarea celorlalți și ar fi foarte trist să fiu nevoit să mă transfer”, a mai precizat Mircea.

Mesajul transmis de studentul român de la Harvard pentru Trump

Digi24.ro l-a întrebat pe Mircea ce mesaj i-ar transmite lui Donald Trump, dacă ar avea această oportunitate.

„Este pe o pantă alunecoasă spre o democrație cu tendințe fasciste care poate foarte ușor să se transforme într-un fascism în toată regulă. Să să se gândească cu foarte mare atenție dacă universitățile care studiază, care promovează cunoașterea și susțin atât de tare democrația sunt chiar problema în acest moment din Statele Unite”, este mesajul transmis de studentul român la Harvard președintelui american.

În concluzie, studentul român de la Harvard subliniază că, în prezent, trăim într-o lume în care ai de câștigat „doar dacă ridici vocea și minți mai bine în orice situație”.