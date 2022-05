Aliona Antonova s-a născut în Ucraina, este make-up artist, iar în prezent se află la Cannes, unde machiază cele mai mari vedete de cinema. În urmă cu trei luni, atunci când a fugit din țara sa, chiar a doua zi după declanșarea războiului, nu ştia ce o aşteaptă. Acum, tânăra în vârstă de 31 de ani machiază invitaţii care păşesc pe covorul roşu de la prestigiosul Festival de Film. "Când m-am hotărât să vin aici, nu ştiam dacă voi găsi clienţi sau cursanţi, dar am ştiut că trebuie să vin", a povestit ea, pentru AFP.

Povestea ei a început pe 24 februarie, după primele bombardamente din oraşul său, Odesa, foarte aproape de salonul de înfrumuseţare la care lucra şi de şcoala sa de estetică. Trei luni mai târziu, această mamă singură, în vârstă de 31 de ani, machiază invitaţii de la Festivalul de la Cannes.

Înainte să fugă din Ucraina, Aliona Antonova era make-up artist la un salon din Odesa. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

"Am încredere în steaua mea", a declarat ea pentru AFP, potrivit Agerpres.

"Mă certam cu unchiul meu, care susţinea că războiul va izbucni. Nu-mi venea să cred"

Viaţa Alionei s-a schimbat într-o dimineaţă terifiantă, în urmă cu trei luni. Cu o zi înainte, "mă certam cu unchiul meu, care susţinea că războiul va izbucni. Nu-mi venea să cred, dar când m-am culcat am simţit ceva ciudat... era frică", a povestit ea.

La 6 dimineaţa, fratele ei a trezit-o cu vestea despre război şi i-a spus să se pregătească să fugă. "Am chemat un taxi să mă ducă să verific dacă totul este bine la mine la salon, când deodată am auzit o bombă. Am fost în stare de şoc", a spus tânăra.

Nu a regretat niciodată plecarea ei grăbită în Moldova, nici când a văzut cozile uriaşe de la graniţa cu Moldova. Acolo şi-a găsit fiul de patru ani, pe Mişa, iar părinţii ei se aflau deja la Chişinău.

Aliona a reuşit să-şi găsească de lucru foarte repede, la Bruxelles şi la Berlin, datorită reputaţiei de pe Instagram, unde are 72.000 de abonaţi. Însă make-up artista a visat întotdeauna să ajungă la Cannes, un loc în care "poţi întâlni toate vedetele care sunt de obicei în Statele Unite", mai scriu sursele citate. Ea a contactat mai multe saloane din Cannes şi de la primul email a primit un răspuns pozitiv. I s-a propus un stand unde să lucreze ca freelancer.

"Am fost foarte surprinsă să văd cât de uşor a fost", a spus ea. "Atât de mult încât până în prima zi la Cannes am crezut că nu este adevărat", a adăugat tânăra.

Ea lucrează la Cannes în special cu femeile care apar în documentarul "The Tinder Swindler".

Pe Croisette, ea le-a văzut deja pe actriţele Julia Roberts şi Anne Hathaway, precum şi pe modelul brazilian Adriana Lima.

"De îndată ce află că sunt din Ucraina oamenii mă susţin"

Tânăra nu le spune imediat oamenilor că este ucraineană pentru ca acestora să nu li se facă milă de ea. "De îndată ce află că sunt din Ucraina oamenii mă susţin. Mă întreabă ce mai fac, cum este familia mea, e foarte drăguţ", a declarat ea.

Aliona percepe până la 300 de euro pentru un machiaj pentru o petrecere şi caută investitori pentru a-şi lansa propria linie de produse cosmetice. Datorită acestui venit, ea speră ca Mişa şi mama ei să i se alăture în curând la Cannes.

Însă, când se gândeşte la viitor, entuziasmul ei se diminuează şi se luptă cu lacrimile, recunoscând că uneori este copleşită de anxietate.

"Cred că întreaga lume este surprinsă de cât de curajos este poporul meu", a spus ea. "Sper că foarte curând toate acestea se vor termina, dar totul va trebui reconstruit şi va fi foarte greu", a adăugat tânăra.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.A.