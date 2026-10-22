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Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”

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ucrainean salvat drona
Kostiantin Vlasenko. Foto: Captură Digi24
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Din articol
„Au fost momente cumplite când mi-am amputat singur piciorul” „Nu mi-a fost frică să zbor. Dar mi-a fost teamă că aș fi putut să cad în apă, pentru că nu știu să înot”

Soldat ucrainean evacuat de pe front cu ajutorul unei drone, o misiune de excepție. El și-a spus acum povestea pentru jurnaliștii Reuters. O misiune complicată, care a pus capăt celor 491 de zile pe care acest om le-a petrecut de unul singur pe front, timp în care a fost nevoit inclusiv să-și amputeze un picior.

„Mă consideram deja mort. Știți ce vreau să spun, 491 de zile în care am fost practic singur...”, își începe povestea soldatul ucrainean Kostiantin Vlasenko.

Așa își începe povestea Kostiantin, omul care a intrat în istorie printr-o salvare unică. Timp de aproximativ un an și patru luni, s-a ascuns de ruși, iar acum povestește cu lacrimi în ochi cum soldații trimiși să-l salveze au pierit unul câte unul.

„Au murit în drum spre mine... N-au mai ajuns...Sunt eroi...”, spune Kostiantin.

Șansa lui Kostiantin a fost că militarii Moscovei l-au crezut mort, iar armata Kievului îi livra din când în când alimente cu ajutorul dronelor. În tot acest timp, s-a ascuns într-un spațiu minuscul, dar supraviețuirea a venit cu un preț îngrozitor.

„Au fost momente cumplite când mi-am amputat singur piciorul”

„Au fost momente cumplite când mi-am amputat singur piciorul. Nu mai putea fi salvat, așa că am decis să-l tai. L-am tăiat, am aplicat un garou și l-am bandajat imediat. Am slăbit apoi garoul, pentru că sângerarea se oprise, își continuă Kostiantin Vlasenko povestea.

Până la urmă, ucraineanul a rămas fără ambele picioare și și-a pierdut treptat și orice speranță. Nu mai voia să fie scos de-acolo, pentru că știa că orice încercare va însemna moartea altor colegi. Până la urmă, salvarea a venit din aer.

„Nu mi-a fost frică să zbor. Dar mi-a fost teamă că aș fi putut să cad în apă, pentru că nu știu să înot”

Se auzea de parcă ateriza un elicopter. Era un huruit puternic. Sunetul acesta mă va însoți toată viața – „zumzetul salvării”. Avea chiar și un gust. Nu vă pot spune cum era, dar simt și acum acel gust. E incredibil..., se destăinuie Kostiantin.

Pentru salvarea lui, armata a folosit un hexacopter, adică o dronă alimentată de șase motoare. A fost pilotată de un operator din Brigada 30 Mecanizată și l-a purtat pe Kostiantin către o zonă sigură. Și deși a îndurat iadul cât a fost pe front, uraineanul a avut o singură temere.

Nu mi-a fost frică să zbor și nici că aș putea cădea undeva, într-o pădure. Dar mi-a fost teamă că aș fi putut să cad în apă, pentru că nu știu să înot”, a adăugat eroul ucrainean.

Editor : Liviu Cojan

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