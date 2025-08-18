Live TV

Poziția Chinei înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Casa Albă

Data publicării:
Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez
Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez. Foto: Profimedia Images

China a declarat luni că speră într-un acord "acceptabil pentru toate părţile" în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.

Trump a declarat că omologul său ucrainean ar putea pune capăt războiului cu Rusia "aproape imediat", dar a exclus posibilitatea ca Kievul să recâştige controlul asupra peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, şi să adere la NATO.

Preşedintele ucrainean va purta mai întâi discuţii individuale cu Trump, începând cu ora 17:15 GMT, iar ulterior, la 19:00 GMT, li se vor alătura şi liderii europeni.

În afară de Zelenski, sunt aşteptaţi la Casa Albă preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

"Sperăm că toate părţile şi toţi actorii vor participa la discuţiile de pace la momentul oportun şi vor ajunge la un acord de pace just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil cât mai curând posibil", a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe chinez, într-o conferinţă de presă.

Un summit care a avut loc vineri în Alaska între preşedintele american şi omologul său rus, Vladimir Putin, nu a dus la un armistiţiu.

Întrebat despre întâlnirea Trump-Putin, Mao Ning a declarat luni că Beijingul "susţine toate eforturile care vizează o rezolvare paşnică a crizei".

China "este încântată să vadă că Rusia şi Statele Unite menţin contactul, îşi îmbunătăţesc relaţiile şi promovează o soluţionare politică a crizei ucrainene", a subliniat ea.

