Prăbușire totală pentru fostul vârf de lance al economiei Chinei. Gigantul imobiliar Evergrade a fost delistat de la bursa de valori

Gigantul imobiliar Evergrande a fost delistat de la bursa de valori din Hong Kong la peste un deceniu și jumătate de când și-a făcut debutul pe piața bursieră. Este un moment sumbru „fără cale de întoarcere” pentru ceea ce a fost cândva cea mai mare firmă imobiliară din China cu o valoare de peste 50 de miliarde de dolari. Prăbușirea sa spectaculoasă a fost provocată de datoriile uriașe rezultate în urma împrumuturilor ce i-au alimentat inițial ascensiunea meteorică.

Experții spun că delistarea de la bursă este inevitabilă și finală. „Odată delistată, nu mai există cale de întoarcere”, a explicat Dan Wang, director la firmei de consultanță Eurasia Group, pentru BBC.

Evergrade a devenit cunoscută pentru rolul important pe care l-a jucat în criza imobiliară care continuă să afecteze a doua cea mai mare economie din lume.

Cu doar câțiva ani în urmă, Grupul Evergrande era considerat un reprezentant de marcă al miracolului economic al Chinei. Fondatorul și președintele companiei, Hui Ka Yan, care provine dintr-o familie din mediul rural, a ajuns în topul Forbes al celor mai bogați oameni din Asia în 2017, având o avere de 45 miliarde de dolari.

În martie 2024, Hui a fost amendat cu 6,5 milioane de dolari și a fost exclus pe viață din investițiile în acțiuni la bursele din China, după ce compania sa și-a supraevaluat veniturile cu 78 de miliarde de dolari.

Lichidatorii încearcă acum să recupereze o parte din banii creditorilor prin vânzarea proprietăților personale ale lui Hui. În momentul colapsului, Evergrande avea aproximativ 1.300 de proiecte în dezvoltare în 280 de orașe din China.

Clădiri construite de Evergrande în Ocean Flower Island, un arhipelag artificial construit lângă insula Hainan din Marea Chinei de Sud. Foto: Profimedia Images

Împrumuturi de 300 de miliarde de dolari

Imperiul uriaș al Evergrande includea un producător de mașini electrice și cea mai de succes echipă de fotbal din China, Guangzhou FC, care a fost eliminată din liga de fotbal la începutul acestui an pentru că nu și-a achitat datoriile.

Evergrande a fost construit pe baza unor împrumuturi de 300 de miliarde de dolari, fiind dezvoltatorul imobiliar cu cele mai mari datorii din lume. Problemele au început în 2020, după ce Beijingul a introdus noi reguli de limitare a sumelor de bani pe care marii dezvoltatori îi puteau împrumuta.

Noile reguli i-au forțat pe cei de la Evergrande să ofere proprietăți la prețuri mult mai reduse pentru a se asigura că banii încasați vor putea ține compania pe linia de plutire.

Neputând să facă plata dobânzilor, firma a intrat în incapacitate de plată pentru o parte din datoria sa externă. După mai mulți ani de bătălii în justiție, Înalta Curte din Hong Kong a hotărât lichidarea companiei în ianuarie 2024.

Criza care a cuprins compania a șters peste 99% din valoarea acțiunilor companiei la bursă. Lichidatorii au dezvăluit că firma are datorii de 45 de miliarde de dolari și că a reușit să vândă active în valoare de doar 255 de milioane de dolari.

Prăbușirea Evergrande, cea mai puternică lovitură suferită de economia Chinei

China se confruntă cu o serie de probleme majore, inclusiv tarifele comerciale cu care președintele american Donald Trump a amenințat Beijingul, administrații locale cu datorii mari, cheltuieli de consum mici pe bunuri și servicii, șomaj și o populație îmbătrânită.

Experții spun, însă, că prăbușirea Evergrande, precum și alte probleme grave cu care se confruntă dezvoltatorii imobiliari, au lovit cel mai tare economia Chinei.

Beijingul nu își dorește să mai acorde ajutoare financiare companiilor imobiliare care s-au împrumutat masiv. Pentru președintele Xi Jinping, prioritare sunt industriile de înaltă tehnologie, precum energia regenerabilă, mașinile electrice și robotica. Foto: Profimedia Images

„Nu cred că China a găsit o alternativă viabilă cu care să își susțină economia la o scară similară”, a spus profesorul Shitong Qiao de la Universitatea Duke. Criza imobiliară a dus la concedieri în masă și reduceri salariale.

În ciuda sutelor de miliarde pe care Beijingul le-a investit în economie, creșterea economică fulminantă de altădată a Chinei s-a stabilizat undeva în jurul a 5% din PIB. Pentru o țară unde creșterea economică era de peste 10% cu doar 15 ani în urmă, cifrele înregistrate azi sunt dezamăgitoare.

Mai multe firme imobiliare chineze se vor prăbuși

Evergrande nu este singurul dezvoltator imobiliar care întâmpină mari probleme. „Mai multe firme imobiliare chineze se vor prăbuși”, a spus Qiao. Gigantul investițiilor de pe Wall Street, Goldman Sachs, a avertizat în iunie că prețurile proprietăților imobiliare în China vor continua să scadă până în 2027.

Prăbușirea pieței imobiliare din Chinei se va opri în aproximativ doi ani, atunci când cererea va ajunge în sfârșit la nivelul ofertei, potrivit lui Wang. Alicia Garcia-Herrero, economist șef al băncii franceze Natixis, este încă și mai pesimistă: „Nu există nicio luminiță reală la capătul tunelului.”

Beijingul a transmis clar că nu își dorește să acorde ajutoare financiare companiilor imobiliare care s-au împrumutat masiv, pentru a evita încurajarea unor practici riscante într-o industrie care deja se confruntă cu multe datorii.

Pentru președintele Xi Jinping, sectoarele prioritare în acest moment sunt cele ale industriilor de înaltă tehnologie, precum energia regenerabilă, mașinile electrice și robotica. „China se află într-o tranziție profundă spre o nouă eră de dezvoltare”, a explicat Wang.

