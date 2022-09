"Practic, ești mort". Povestea unei tinere afgane care a fugit de talibani în Italia, dar acum se teme de Giorgia Meloni

De când talibanii au preluat puterea în urmă cu un an, femeile din Afganistan trăiesc la cheremul militanților. Multe nu mai au voie să meargă la serviciu, la școală sau să facă sport. Femeile și fetele pot pleca de acasă doar cu permisiunea unui bărbat. Sahar a reușit să fugă din Kabul și a scăpat, astfel, de talibani. Acum trăiește în Italia, unde își construiește o viață nouă. Una care-i poate oferi siguranță, toleranță și respectarea drepturilor fundamentale. Dar se teme că deja noua ei libertate este în pericol. Totul, din cauza liderului de extremă dreapta Giorgia Meloni. Partidul ei, Fratelli d’Italia (Frații Italiei - n.red.) conduce în sondaje pentru viitoarele alegeri parlamentare. Sahar spune că victoria acestei formațiuni ar putea fi o veste proastă pentru refugiați. Partidul este ostil migranților, iar Sahar își face griji pentru viitorul ei. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Atunci când Sahar se simte tristă ori disperată când primește vești proaste din Afganistan, vine aici. De obicei, veștile proaste sunt tot ce ceea primește din țara natală. A început să lucreze în restaurantul "Orient Experience", condus de fratele ei. Hamed angajează doar refugiați precum Sahar, pentru că vrea să-i ajute să ajungă la Veneția.

Sahar Ahmadi, refugiată afgană: "Munca de aici m-a ajutat să mai trec peste depresie, îmi amintește de momentele în care lucram în propriul restaurant, în Kabul. Îl înființasem singură, dar nu am reușit să-l deschid. Dar cum rămâne cu toate fetele și femeile afgane, ale căror speranțe sunt năruite? Simți că propriul tău corp e viu, dar sufletul a murit. Atunci când visurile tale dispar, practic ești mort."

Dar Sahar are un nou obiectiv: vrea să devină bucătar-șef în Italia. A luat deja legătura cu câțiva bucătari din Veneția și are speranțe. Totuși, atunci când aude veștile proaste venite din Kabul, se întreabă dacă merită să fie atât de norocoasă. De exemplu față de această femeie, a cărei identitate rămâne secretă fiindcă locuiește în capitala afgană împreună cu cele 13 surori: "După tot ceea ce s-a întâmplat în anul care a trecut, simt că nu mai exist. Nu am voie să studiez. Nu am voie să decid cu ce să mă îmbrac. Suntem ca niște păsări închise într-o cușcă, ce nu mai pot zbura. Așa ne simțim toate."

Femeile își părăsesc locuința doar purtând burka. Dar ies rar, pentru că talibanii susțin că trebuie să facă asta doar pentru motive importante.



Sahar Ahmadi, refugiată afgană: "Tu și sora ta ați ieșit vreodată în stradă ca să vă apărați drepturile, împreună cu celelalte femei care protestează?"

Femeia afgană a cărei identitate nu a fost dezvăluită: "Am vrut, dar când am văzut ce le fac talibanii acelor femei - biciuindu-le și pedepsindu-le - tatăl nostru nu ne-a dat voie."

Uneori, Sahar simte că se sufocă. Atunci când se întâmplă asta, iese din casă și merge fără țintă pe străzile înguste ale Veneției. Acum, oamenii din Italia vorbesc despre posibilitatea ca partidele de dreapta să câștige alegerile de la sfârșitul lunii septembrie – iar Giorgia Meloni ar putea deveni următorul premier.

Pe Sahar o îngrijorează acest scenariu. Ar însemna, oare, că va trebui să părăsească Italia? Fratele ei, Hamed, încearcă să o liniștească.

Sahar Ahmadi, refugiată afgană: "Care e politica lui Meloni în privința migranților?"

Hamed Ahmadi, fratele lui Sahar: "E liderul unui partid de extremă dreapta. Desigur, e împotriva refugiaților și migranților. Deși nu și împotriva ucrainenilor, nu are nicio problemă cu ei."

Sahar Ahmadi, refugiată afgană: "Dar ar putea avea vreo problemă cu noi?"

Hamed Ahmadi, fratele lui Sahar: "Nu cu noi, personal. Dar în ceea ce privește modul în care privește politica internațională... e în mod fundamental împotriva refugiaților și migranților, da."

Hamed știe ce i-ar putea reda încrederea surorii sale: "Știi ce, Sahar? Locuiești într-un loc în care tu însăți i-ai putea lua locul lui Meloni, în care ai putea să devii prim-ministru, dacă ai vrea. Așa ceva nu mai e posibil în Afganistanul condus de talibani."

Și apoi este timpul pentru ceva ce nu mai e posibil în Afganistan - un alt moment de libertate.

