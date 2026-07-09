„Prea dependentă de un singur partener”, Canada refuză „să dea lecții” Arabiei Saudite privind drepturile omului

Canada, în căutare de noi parteneri pe fondul tensiunilor cu Washingtonul, vrea să dezvolte relaţii cu Arabia Saudită şi nu îi va „da lecţii de la distanţă” cu privire la drepturile omului, a declarat joi prim-ministrul său, Mark Carney, aflat în vizită în această ţară, notează AFP.

Această deplasare a lui Mark Carney în Arabia Saudită, la o zi după summitul NATO din Turcia, a fost prima vizită a unui premier canadian în regat din ultimul sfert de secol.

Ea are loc la câţiva ani după o criză diplomatică fără precedent între Riad şi Ottawa în 2018, sub predecesorul lui Carney, Justin Trudeau. Riadul îl expulzase atunci pe ambasadorul canadian, îşi rechemase propriul ambasador şi îngheţase orice nou schimb comercial sau investiţie cu Canada, după ce Ottawa denunţase arestarea unor activişti saudiţi pentru drepturile omului, scrie Agerpres.

Întrebat despre acest subiect, Mark Carney a subliniat în faţa presei la Jeddah că „a discuta cu o ţară nu înseamnă că suntem de acord cu tot ceea ce face acea ţară”.

Însă „a da lecţii de la distanţă unei ţări nu este o strategie eficientă. Este satisfăcător, dar este ineficient”, a estimat el, distanţându-se de predecesorul său, provenit din aceeaşi formaţiune politică (Partidul Liberal, centru-stânga).

Această vizită în Arabia Saudită se înscrie în strategia lui Carney de a stabili parteneriate economice în întreaga lume, în condiţiile în care Canada este „prea dependentă de un singur partener”, Statele Unite ale lui Donald Trump, cu care relaţiile sunt tensionate, a subliniat prim-ministrul.

De asemenea, el s-a deplasat la începutul anului în India şi în China, doi giganţi economici cu care Canada a avut relaţii diplomatice dificile în ultimii ani.

În Arabia Saudită, fostul guvernator al Băncii Angliei s-a întâlnit cu prinţul moştenitor, Mohammed bin Salman, şi a semnat o serie de acorduri menite să consolideze cooperarea dintre cele două ţări în domeniul energiei, al mineralelor critice sau al inteligenţei artificiale.

Un acord-cadru care să permită companiilor canadiene să investească mai uşor în această ţară ar urma să fie finalizat anul viitor.

Editor : B.E.