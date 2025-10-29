Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail Kogălniceanu: „Nu reprezintă o retragere din Europa. Dimpotrivă”

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, într-o primă reacție la anunțul privind reducerea numărului de militari americani din România și alte țări din flancul estic.



„Echipa de luptă a Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redesfăşura aşa cum era programat în unitatea sa de origine din Kentucky, fără a fi înlocuită”, a anunţat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă.

„Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane, Brigada 2 Infanterie de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate se va retrage, conform programului, la unitatea de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită“, a transmis conducerea armatei SUA pentru Europa și Africa.

„Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau semnalul unui angajament mai redus faţă de NATO şi Articolul 5”, a precizat armata SUA, adăugând că „această ajustare a posturii forţelor nu va schimba mediul de securitate din Europa”.

„Aliații noștri NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa.

SUA mențin o prezență robustă în întregul Teatru European de Operațiuni și își mențin capacitatea de a desfășura forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din Teatru și a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-și apăra aliații NATO”.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a anunţat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.



Anunţul ministrului român a survenit după ce publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.

Ambasadorul SUA la NATO: „Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”

„Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, a transmis ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București.



„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, potrivit unui mesaj transmis de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București.

În mesajul diplomatului american mai este menționat că „SUA rămân angajate față de România - ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa”. „Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry”, a mai transmis diplomatul american.







