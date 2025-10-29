Live TV

Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail Kogălniceanu: „Nu reprezintă o retragere din Europa. Dimpotrivă”

Data actualizării: Data publicării:
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Militari americani la baza de la Mihail Kogălniceanu, România. Foto: Inquam Photos/George Călin
Din articol
Ambasadorul SUA la NATO: „Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, într-o primă reacție la anunțul privind reducerea numărului de militari americani din România și alte țări din flancul estic. 

„Echipa de luptă a Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redesfăşura aşa cum era programat în unitatea sa de origine din Kentucky, fără a fi înlocuită”, a anunţat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă.

„Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane, Brigada 2 Infanterie de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate se va retrage, conform programului, la unitatea de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită“, a transmis conducerea armatei SUA pentru Europa și Africa.

„Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau semnalul unui angajament mai redus faţă de NATO şi Articolul 5”, a precizat armata SUA, adăugând că „această ajustare a posturii forţelor nu va schimba mediul de securitate din Europa”.

„Aliații noștri NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa.

SUA mențin o prezență robustă în întregul Teatru European de Operațiuni și își mențin capacitatea de a desfășura forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din Teatru și a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-și apăra aliații NATO”.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a anunţat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Anunţul ministrului român a survenit după ce publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele. 

Ambasadorul SUA la NATO: „Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”

„Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, a transmis ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București.

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, potrivit unui mesaj transmis de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București.

În mesajul diplomatului american mai este menționat că „SUA rămân angajate față de România - ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa”. „Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry”, a mai transmis diplomatul american.


Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din...
United,States,Of,America,Department,Of,State,Logo,And,Flag
Mesajul Ambasadei SUA după anunțul retragerii parțiale a trupelor...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se...
Ultimele știri
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de miliarde de euro pe an și 300.000 de soldați suplimentari
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Trump makes an announcement about lowering U.S. drug prices, in Washington
Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, din cauza felului în care gestionează costul vieții
Militar american în timpul unui exercițiu.
Reacția NATO după anunțul retragerii unor militari americani din România: Nu e neobișnuit. Prezența SUA în Europa rămâne ridicată
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage soldați americani din România. Câți militari SUA rămân în țara noastră
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se adapteze
Screenshot 2025-10-22 150726
Trump sugerează că știe că nu poate candida pentru al treilea mandat: „E păcat”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Condamnată și amendată cu 20.000 €, după ce a recunoscut că i-a furat cardurile unei colege! Riscă încă o...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”