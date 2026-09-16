Partidul Comunist Chinez a impus recent restricții asupra concediilor, de teama dezertărilor și a scurgerilor de informații secrete. O analiză The Times arată că o categorie socială afectată de măsura limitării ieșirilor din țară sunt specialiștii IT, despre care publicația britanică spune că ar trebui compătimiți.

„Zeii” tehnologiei chineze sunt lăudați în țara lor pentru contribuțiile la renașterea națională, admirați și temuți în Statele Unite pentru succesul lor în a face ceea ce face Silicon Valley, dar mai ieftin, iar viitorul lor ar trebui să fie asigurat.

De fapt, succesul lor are consecințe pe care probabil nu și le-au imaginat niciodată la începutul carierei. Sunt supuși unui control guvernamental strict, sunt adesea bănuiți că își depășesc atribuțiile și li se interzice să comenteze subiecte politice. Acum, trebuie chiar să ceară permisiune pentru a pleca în vacanță.

Săptămâna aceasta, Partidul Comunist aflat la putere a instituit reguli privind călătoriile în străinătate care permit guvernului să exercite control asupra oricărei persoane implicate în activități „sensibile”. Regulile impun solicitanților să se conformeze cerințelor autorităților „privind verificarea identității și a motivelor cererii persoanelor care intră sau ies din China”.

Într-un context în care China se află într-o cursă tehnologică cu Occidentul și, în special, cu SUA, printre cei afectați se numără o gamă largă de persoane, inclusiv cei mai cunoscuți antreprenori din domeniul tehnologiei.

Legislația a atras o atenție deosebită din cauza soartei lui Xiao Hong și Ji Yichao, care au fondat firma de inteligență artificială Manus.

Manus creează agenți autonomi de IA pentru activități de birou și, la fel ca alte firme chineze, și-a mutat sediul central la Singapore pentru a-și facilita activitatea pe piețele occidentale.

Cu toate acestea, succesul său a fost atât de mare încât a devenit ținta unei tentative de preluare din partea Meta, compania lui Mark Zuckerberg care deține Facebook, WhatsApp și Instagram. Autoritățile chineze nu au fost mulțumite și au demarat o anchetă, emițând interdicții de ieșire din țară împotriva lui Xiao și Ji. Tranzacția de preluare a fost anulată.

Termenii noii legislații sunt vagi, dar și de mare anvergură. DLA Piper, gigantul juridic cu o vastă activitate în China, a declarat: „Dispozițiile reprezintă una dintre cele mai semnificative reglementări administrative din domeniul administrării intrărilor și ieșirilor de pe teritoriul țării de la intrarea în vigoare a Legii privind administrarea intrărilor și ieșirilor în 2013.”

Mass-media de stat chineză susține că astfel de caracterizări sunt exagerate, iar relatările privind aceste norme au fost „senzaționaliste”. Administrația națională pentru imigrație a fost citată de presa de stat spunând: „Scopul fundamental este de a facilita călătoriile transfrontaliere legale și normale pentru marea majoritate a oamenilor și de a proteja drepturile și interesele legitime ale celor care intră și ies din țară.”

Aceasta a adăugat că reglementările „nu au în niciun caz intenția de a impune controale sau restricții suplimentare asupra cetățenilor obișnuiți și nu vor afecta activitățile normale, precum turismul în străinătate, vizitele la familie, studiile sau afacerile.”

Ambele puncte de vedere sunt, de fapt, adevărate. Regulile clarifică ceea ce devenea deja o realitate cotidiană pentru mulți chinezi obișnuiți, precum și pentru lideri din domeniul tehnologiei, precum Xiao și Ji.

Călătoriile înalților oficiali chinezi, în special cele în străinătate, au fost întotdeauna monitorizate îndeaproape, din teama de dezertare. Deschiderea țării după sfârșitul Revoluției Culturale a dus la plecarea multor persoane din interiorul sistemului în SUA și la scrierea de memorii, ceea ce a afectat imaginea țării și a Partidului Comunist.

Noutatea constă în aplicarea acestui principiu unui cerc din ce în ce mai larg de persoane, de la antreprenori până la simpli angajați ai statului.

În ianuarie anul trecut, compania de IA DeepSeek, cu sediul în Hangzhou, a avut o lansare spectaculoasă, reducând pentru scurt timp cu miliarde valoarea companiilor tehnologice americane datorită performanțelor ridicate ale modelului său cu costuri reduse.

Fondatorul său, Liang Wenfeng, a devenit un erou național pentru că a contestat dominația americană în domeniul IA, dar s-a raportat pe scară largă că i s-a impus imediat o interdicție de călătorie, în cazul în care ar ajunge cumva sub influența SUA. De atunci, el a avut puține apariții publice, cu excepția unei reuniuni a liderilor din industrie la care a luat cuvântul președintele Xi, care le-a spus că ar trebui să pună accentul pe patriotism în activitatea lor.

Printre cei prezenți s-a numărat și Jack Ma, fondatorul celei mai cunoscute companii de tehnologie din China, Alibaba, echivalentul chinez al Amazon. Ma a fost supus unei serii de restricții după ce a părut să critice reglementările financiare ale statului și autoritățile de reglementare.

Atitudinea defensivă se extinde însă până la nivelul funcționarilor publici și al angajaților din sectorul bancar, care sunt, de asemenea, obligați să-și predea pașapoartele angajatorilor și să solicite permisiuni limitate în timp pentru a le recupera în vederea vacanțelor în familie.

„Trebuie să solicităm concediu cu două-trei săptămâni în avans, iar după întoarcerea în China trebuie să predăm pașapoartele companiei în termen de șapte zile”, a declarat pentru The Times un angajat al unei firme de stat.

În cazul funcționarilor publici, aplicarea măsurilor este mai strictă. „Imediat ce solicităm un pașaport, unitatea noastră de lucru este notificată, iar apoi ni se cere să semnăm o declarație prin care promitem că nu vom călători în străinătate”, a spus unul dintre ei.

„În teorie, putem solicita permisiunea de a călători în străinătate de două ori pe an, din motive precum vizitarea familiei sau turismul, fiecare călătorie fiind limitată la cel mult 15 zile. Dar, în esență, li se este teamă că ceva ar putea merge prost, așa că regulile sunt rareori respectate în practică.” În unele cazuri, în special pentru angajații băncilor și funcționarii publici, regulile sunt legate de campania anticorupție de lungă durată a lui Xi. Dar acest lucru are și o latură politică, existând teama că persoanele din interior ar putea scoate din țară „secrete de stat” sau informații compromițătoare pentru a le folosi împotriva Partidului. Există și alte considerente, mai evidente. Recent, sistemul a fost folosit pentru a exercita o presiune suplimentară asupra unor persoane, pentru a le împiedica să călătorească în Japonia, o țară cu care China se află într-un conflict diplomatic la nivel înalt. Autoritățile susțin că multe dintre aceste reguli sunt menite să asigure protecția călătorilor. Conflictul cu Japonia a fost însoțit de reportaje în mass-media de stat despre turiști chinezi care au fost victime ale infracțiunilor sau au întâmpinat alte probleme în timpul vizitelor lor. Totuși, astfel de restricții impuse oamenilor obișnuiți au un avantaj: oferă indicii anticipate cu privire la tendințele politice care s-ar putea să nu fie încă recunoscute public. Un lector universitar a declarat pentru The Times că, anul trecut, el și colegii săi au primit instrucțiuni să nu călătorească în Japonia. Pentru vacanța de vară din acest an, restricția a fost ridicată.

Editor : B.E.