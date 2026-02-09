Live TV

„Preferă să fie marioneta lui Putin”. Un senator american îl critică dur pe Viktor Orban

vladimir putin vorbeste cu viktor orban
Vladimir Putin vorbește cu Viktor Orban înaintea unei conferințe comune de presă. Foto: Guliver/Getty Images

Senatorul american Thom Tillis l-a etichetat pe Viktor Orbán drept „marioneta lui Putin” după ce premierul ungar a numit Ucraina „dușman național”.

Vorbind sâmbătă la un miting politic înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din aprilie, Orbán a criticat presiunea exercitată de Kiev asupra UE pentru a opri importurile de energie din Rusia, o sursă cheie de finanțare pentru efortul de război al Moscovei.

„Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, deci Ucraina este dușmanul nostru”, a spus el.

Într-o postare pe X, Tillis a răspuns: „Este trist că Orbán preferă în mod clar să fie o marionetă a lui Putin în loc să fie un prieten al NATO.

„Este ceva ce poporul maghiar ar trebui să ia în considerare când se va prezenta la urne în această primăvară”, a adăugat senatorul.

Republican din Carolina de Nord, Tillis a susținut în mod constant Ucraina, a sprijinit pachetele de ajutor ale SUA și a condamnat cu fermitate invazia Rusiei.

El l-a numit odată pe liderul rus „un cancer” și „cea mai mare amenințare la adresa democrației din viața mea”, adăugând: „Oricine crede că există vreun spațiu pentru Vladimir Putin și pentru viitorul unui glob stabil ar fi bine să meargă în Ucraina”.

Orbán, care a fost mult timp considerat un paria în Europa pentru că a menținut relații strânse cu Putin, a vizat din ce în ce mai mult Kievul și Bruxelles-ul pe măsură ce campania electorală se intensifică în Ungaria.

Experții care au vorbit la TVP World au spus că Orbán încearcă să devieze vina, prezentând planurile UE de a reduce legăturile energetice cu Rusia și sprijinul pentru Ucraina ca fiind bani „luați de la Ungaria”.

Un sondaj independent recent a arătat că partidul Tisza al contracandidatului din opoziție, Péter Magyar, are 51% din intențiile de vot, comparativ cu 39% pentru partidul Fidesz al lui Orbán, ceea ce reflectă cea mai mare criză politică cu care s-a confruntat Orbán de la venirea sa la putere în 2010.

