„Preferă să fie marioneta lui Putin”. Un senator american îl critică dur pe Viktor Orban

Senatorul american Thom Tillis l-a etichetat pe Viktor Orbán drept „marioneta lui Putin” după ce premierul ungar a numit Ucraina „dușman național”.

Vorbind sâmbătă la un miting politic înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din aprilie, Orbán a criticat presiunea exercitată de Kiev asupra UE pentru a opri importurile de energie din Rusia, o sursă cheie de finanțare pentru efortul de război al Moscovei.

„Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, deci Ucraina este dușmanul nostru”, a spus el.

Într-o postare pe X, Tillis a răspuns: „Este trist că Orbán preferă în mod clar să fie o marionetă a lui Putin în loc să fie un prieten al NATO.

„Este ceva ce poporul maghiar ar trebui să ia în considerare când se va prezenta la urne în această primăvară”, a adăugat senatorul.

Republican din Carolina de Nord, Tillis a susținut în mod constant Ucraina, a sprijinit pachetele de ajutor ale SUA și a condamnat cu fermitate invazia Rusiei.

El l-a numit odată pe liderul rus „un cancer” și „cea mai mare amenințare la adresa democrației din viața mea”, adăugând: „Oricine crede că există vreun spațiu pentru Vladimir Putin și pentru viitorul unui glob stabil ar fi bine să meargă în Ucraina”.

Orbán, care a fost mult timp considerat un paria în Europa pentru că a menținut relații strânse cu Putin, a vizat din ce în ce mai mult Kievul și Bruxelles-ul pe măsură ce campania electorală se intensifică în Ungaria.

Experții care au vorbit la TVP World au spus că Orbán încearcă să devieze vina, prezentând planurile UE de a reduce legăturile energetice cu Rusia și sprijinul pentru Ucraina ca fiind bani „luați de la Ungaria”.

Un sondaj independent recent a arătat că partidul Tisza al contracandidatului din opoziție, Péter Magyar, are 51% din intențiile de vot, comparativ cu 39% pentru partidul Fidesz al lui Orbán, ceea ce reflectă cea mai mare criză politică cu care s-a confruntat Orbán de la venirea sa la putere în 2010.

Editor : A.R.