Live TV

„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor

Data publicării:
donald trump profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Europa riscă să devină ținta lui Trump O gură de aer pentru Ucraina  Un acord de pace în stilul Trump O scădere a prețurilor la energie? Doar haos - fără prea mult timp pentru altceva

După ce au câştigat controlul asupra Senatului şi au obţinut câştiguri decisive în Camera Reprezentanţilor, legislatorii democraţi vor fi hotărâţi să investigheze absolut tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani ai administraţiei Trump. Pregătiţi-vă pentru un carusel politic, avertizează POLITICO.

„Sunaţi la avocaţi”, a avertizat miercuri dimineaţă devreme deputatul Robert Garcia din California, probabilul viitor preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor.

Rezultatele vor declanşa probabil anchete privind războiul din Iran, modul de funcţionare al FBI-ului şi, desigur, afacerile familiei lui Donald Trump. Imaginaţi-vă o combinaţie între scandalul Whitewater al lui Bill Clinton şi prima procedură de destituire a lui Trump, la care se adaugă şi afacerea Iran-Contra pentru un plus de intensitate, îndeamnă POLITICO.

În aceste condiţii, se pune întrebarea: cum vor afecta aceste schimbări politice seismice Europa? De la preţurile energiei până la războiul din Ucraina, soarta continentului depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă la Washington. POLITICO a reţinut cinci aspecte de urmărit:

Europa riscă să devină ținta lui Trump

Unii observatori experimentaţi consideră că acest lucru nu este doar posibil, ci şi foarte probabil. 

„Trebuie să ne pregătim nu pentru relaţii transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă acrimonie şi chiar mai multe pretenţii ale lui Trump faţă de Europa”, a avertizat Wolfgang Ischinger, diplomat german cu experienţă şi preşedinte de lungă durată al Conferinţei de Securitate de la München.

Democraţii vor avea mai multe ocazii să-l conteste pe Trump prin procedurile de alocare a fondurilor şi adoptând o atitudine mai agresivă în cadrul audierilor de control şi al anchetelor. De asemenea, vor începe probabil să impună condiţii mai stricte asupra legislaţiei dorite de Casa Albă.

Însă un preşedinte al SUA dispune de o marjă considerabilă de manevră constituţională în materie de politică externă, diplomaţie şi securitate naţională - precum şi în politica comercială - iar Trump şi-a extins fără reţinere această marjă prin utilizarea decretelor şi prin elaborarea unor manevre juridice inedite şi controversate pentru a ocoli Congresul.

„(Trump) conduce forţele armate. Deţine controlul asupra tarifelor şi acordurilor comerciale. Dispune de tribuna prezidenţială. Chiar dacă democraţii vor prelua controlul asupra ambelor camere, el poate exercita dreptul de veto asupra proiectelor de lege”, a declarat pentru Brussels Playbook Phil Gordon, fost consilier pentru securitate naţională al fostei vicepreşedinte Kamala Harris.

Ne putem aştepta la mai multe confruntări. Trump va dori probabil să demonstreze că este în continuare şeful şi stăpânul universului - iar pe scena internaţională are mai multe şanse să facă acest lucru.

Europa se află de mult timp în vizorul său şi al susţinătorilor fideli ai mişcării MAGA, care varsă lacrimi de crocodil pentru continent, afirmând că vor să salveze Europa de ea însăşi. Acum mai au doar doi ani la dispoziţie pentru a face acest lucru. Cu pedala la podea! - notează POLITICO.

O gură de aer pentru Ucraina 

Majoritatea liderilor democraţi au susţinut în mod constant trimiterea de ajutor către Ucraina, prezentând acest demers ca o apărare a democraţiei globale şi a dreptului internaţional - precum şi ca fiind în interesul securităţii naţionale a Americii.

Democraţii pot începe să creeze condiţiile necesare pentru a ajuta Ucraina. Dar nu vă „aşteptaţi la o salvare instantanee pentru Zelenski”, spune Bronwen Maddox, directoarea think tank-ului britanic Chatham House.

„Pentru că, chiar dacă democraţii decid să înceapă să trimită la Kiev mai multe resurse, inclusiv bani, acest proces va dura cu adevărat luni şi, posibil, chiar ani”, arată ea.

Ucraina are nevoie de asistenţă imediată, în special de rachete Patriot pentru apărarea sa aeriană, pentru a trece cu bine de această iarnă sub bombardamentul continuu al Rusiei.

Un acord de pace în stilul Trump

Trump s-a prezentat drept preşedintele păcii şi susţine cu voce tare că a pus capăt la opt conflicte internaţionale. El a afirmat că acordul de pace cu Ucraina ar fi trebuit să fie cel mai uşor de încheiat şi l-a învinuit din ce în ce mai mult pe preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, pentru eşecul de a ajunge la un acord.

Fostul diplomat american Kurt Volker estimează că Trump va ignora protestele Kievului şi ale aliaţilor europeni şi „va începe să ridice sancţiunile şi să încheie acorduri comerciale cu Rusia”.

El a spus: „Îl văd foarte bine făcând asta în mod unilateral şi ordonând Trezoreriei SUA să se abţină de la aplicarea sancţiunilor şi să încerce să obţină mai multe acorduri în domeniul energetic cu Rusia. A discutat cu Putin despre readucerea marilor companii americane în Rusia”.

Însă, în ceea ce priveşte NATO şi punerea în aplicare a ameninţărilor de reducere a prezenţei militare americane pe continent, Volker se aşteaptă ca Trump să se ghideze după principiul „mai mult latră decât muşcă”.

„În privinţa NATO, cred că nu se vor schimba prea multe în ceea ce priveşte retragerea din NATO sau reducerea prezenţei militare. Trump este cu adevărat singur în această chestiune în SUA - nu are sprijinul democraţilor, al republicanilor, al Congresului sau al mass-media”, punctează Volker.

O scădere a prețurilor la energie?

Vor scădea preţurile la energie? Nu pariaţi pe asta. Luni, preţurile petrolului au înregistrat cea mai rapidă scădere din august - deşi ţiţeiul Brent, un indicator internaţional cheie, se tranzacţiona încă la 108 dolari pe baril.

Dacă Trump nu va încheia un acord de pace cu Teheranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, şocul energetic prelungit care face ca preţurile la energie să crească vertiginos în Europa şi agravează criza costului vieţii va continua - influenţând negativ politica europeană.

În ceea ce priveşte transportul aerian şi industria aeronautică, directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat că, fără un acord, industria se va „confrunta cu o adevărată criză până în martie sau aprilie anul viitor”.

Trump nu are opţiuni bune în ceea ce priveşte Iranul: să relanseze operaţiunile militare în speranţa că iranienii vor ceda sau că regimul teocratic se va prăbuşi; să cedeze el însuşi; sau să se retragă şi să spună că alţii - adică europenii sau asiaticii - trebuie să rezolve problema, atrage atenţia POLITICO.

Reluarea operaţiunilor militare şi creşterea şi mai accentuată a preţurilor la energie vor fi extrem de nepopulare în SUA, dar prejudiciul electoral a fost deja produs.

Doar haos - fără prea mult timp pentru altceva

Există, de asemenea, posibilitatea ca SUA să devină atât de distrasă şi absorbită de războiul politic de la Washington, încât nici Trump, nici democraţii să nu mai aibă prea mult timp pentru nimic - inclusiv pentru politica externă.

Fosta vicepreşedintă Kamala Harris a avertizat într-un podcast luna trecută că democraţii nu ar trebui să încerce din nou să-l pună sub acuzare pe Trump, respingând ideea ca fiind „o idee proastă”.

Rahm Emanuel, fostul primar al oraşului Chicago, i-a îndemnat pe colegii democraţi să evite o „bătaie cu mâncare” şi să-şi concentreze priorităţile legislative asupra accesibilităţii, creşterii salariului minim federal şi elaborării unor noi norme etice pentru toate cele trei ramuri ale guvernului.

În ciuda apelurilor, Washingtonul a evitat rareori luptele politice acide.

Iar vărsarea de sânge politic va ajunge probabil peste tot, unele dintre cele mai mari confruntări având loc chiar în interiorul fiecărui partid, prognozează John F. Harris de la POLITICO.

„Ambele partide majore se confruntă cu alegeri dificile privind modul în care să se prezinte în faţa alegătorilor în viitoarea eră politică post-Trump”, arată Harris.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
2
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
2026-05-14-2298
3
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
Meetings of the parliamentary groups
4
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
andrei muraru fb
5
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată
Digi Sport
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
„Și-a făcut o misiune din a fi un șoc”. După doi ani de unilateralism dominator, noul Congres ar putea tempera impulsurile lui Trump
trump la renovaari
„Este un dezastru”: Furie printre republicani după pierderea Congresului. Trump, considerat principalul vinovat
Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto Profimedia
Merz nu crede că Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegeri: „De ce ar face asta acum?”
donald trump profimedia-1149211635
Ce spune Donald Trump despre o eventuală procedură de destituire lansată de Partidul Democrat împotriva sa
Washington, United States. 04th Nov, 2026. United States President Donald J Trump addresses construction workers in the new White House Ballroom space the White House in Washington, DC, USA, on Wednesday, November 4, 2026.Credit: Annabelle Gordon/Pool via
Ce a făcut Trump în prima dimineață după ce republicanii au pierdut alegerile
Recomandările redacţiei
bani bancnote gettyimages
Cu cât propune Ministerul Muncii indexarea pensiilor. Florin Manole...
recruți ruși cu genți adunați în careu
„Viața mea s-a schimbat”. Povestea unui tânăr din Pakistan care a...
pasaport prezentat la aeroport
Paradox: România devine o țară a imigranților. O treime dintre cei...
profimedia-1148554395
Sfârșitul erei Donald Trump? Cum a pierdut președintele SUA controlul...
Ultimele știri
Exercițiu militar în Coreea de Nord: Phenianul a testat rachete de croazieră cu încărcătură tip cluster
Câteva ore rămase până la Black Friday. Cum încearcă românii să evite capcana promoțiilor false: „Am o strategie”
Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece? Din ce lună se acordă sprijinul financiar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Sunt departe de a fi un coșmar!” Fiica lui Bruce Willis reacționează după comentariile răutăcioase legate de...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
El este omul misterios care face transferurile la FCSB cu Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Declinul lui Donald Trump, șansă pentru Răzvan Burleanu? Cum îl pot ajuta alegerile din SUA pe șeful FRF
Adevărul
Theo Rose, reacție după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul fiului lui Simonis: „Oamenii mei...
Digieconomic
Cine plătește amenda dacă mașina este condusă de altă persoană. Ce obligații are proprietarul autoturismului
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
Pro FM
Cher reacționează după ce Michael Douglas a ironizat câștigarea Oscarului de către artistă, în 1988, în fața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Un cătun întreg, la prețul unui tractor vechi. Un cuplu a cumpărat șapte case și două hambare cu doar 30.000...
Newsweek
Pensie de 964 lei la 25 de ani munciți. Motivul pentru care sute de mii de pensionari cu pensii atât de mici?
Digi FM
Țara din Europa care ar putea intra la anul în UE. A devenit tot mai populară și pentru vacanțele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...