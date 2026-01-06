Live TV

Analiză Preluarea Groenlandei de către SUA: cum ar submina NATO din interior

Data actualizării: Data publicării:
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_81_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Președontele SUA, Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. 25 iunie 2025. Foto Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Alianța nord-atlantică nu are nicio prevedere pentru ceea ce înainte era de neconceput: ca unul dintre membrii săi să se întoarcă împotriva altuia, scrie editorul The Guardian pe apărare și securitate, Dan Sabbagh, într-o analiză privind implicațiile anexării de către SUA a Groenlandei în ceea ce privește funcționarea NATO.

Ideea că o țară NATO ar putea ataca o altă țară – o invazie a Groenlandei de către SUA – este atât de străină încât cel mai faimos articol din tratatul de fondare al NATO nu distinge clar ce s-ar întâmpla dacă doi dintre membrii săi ar fi în război.

Articolul 5, piatra de temelie a protecției reciproce, stipulează că „un atac armat împotriva unuia sau mai multora” din Europa sau America de Nord va fi considerat „un atac împotriva tuturor”. Este destul de simplu dacă amenințarea militară vine din partea Rusiei, dar este mai complicat când vine din partea celui mai puternic membru al alianței.

„Dacă SUA aleg să atace o altă țară NATO, totul se va opri”, a declarat luni prim-ministrul Danemarcei, Mette Fredriksen. Alianța militară ar putea continua să existe, dar eficacitatea sa va fi pusă sub semnul întrebării; beneficiarul evident, deja agresiva Moscovă.

În timpul campaniei electorale din 2024, Donald Trump a declarat că nu va proteja membrii „delincvenți” ai NATO, țările care nu îndeplineau obiectivul de atunci de a cheltui 2% din PIB pentru apărare. SUA nu mai erau „concentrate în principal” pe apărarea Europei, a subliniat secretarul său al apărării, Pete Hegseth, în februarie.

Acest lucru a fost suficient pentru a provoca alarmă în Europa, dar diplomația din perioada premergătoare summitului NATO din iunie părea să fi atenuat problema. Încurajați de comentariile unturoase ale secretarului general Mark Rutte – care l-a numit pe președintele SUA „tati” –, aliații NATO, cu excepția Spaniei, au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2035.

Cu toate acestea, în loc să vindece diferențele de opinie, se pare că summitul NATO a ascuns pur și simplu o ruptură. Marion Messmer, director al think-tank-ului Chatham House, spune:

Da, summitul a decurs bine în sensul că Rutte a găsit formulări care l-au flatat pe Trump. Dar nu sunt sigură cât de durabilă este această strategie.

Deja au trecut câteva luni de incertitudine transatlantică cu privire la Ucraina, cauzată de două eforturi eșuate ale SUA de a forța Kievul, după summitul din Alaska și din nou odată cu adoptarea planului rus în 28 de puncte, să cedeze mai mult teritoriu Kremlinului, chiar și pentru a lua în considerare un armistițiu.

Strategia de securitate națională a SUA din decembrie a intimidat Europa, cu avertismentul său extraordinar că continentul se confruntă cu „ștergerea civilizației”, în parte deoarece, în câteva decenii, „anumiți membri NATO vor deveni majoritar neeuropeni”. Pe această bază extremă, strategia a pus sub semnul întrebării dacă aceste țări nenumite vor considera alianța lor cu SUA „în același mod” ca și cele 12 care au fondat NATO în 1949.

Dacă dansul diplomatic și zgomotul nu erau suficient de clare, atunci reapariția dorinței teritoriale pentru Groenlanda în urma capturării lui Nicolás Maduro din Venezuela a adus în sfârșit NATO în centrul atenției, SUA contestând în mod explicit suveranitatea istorică a Danemarcei, un aliat.

Nimeni nu s-ar aștepta în mod realist ca vreunul dintre celelalte 31 de state membre ale NATO să apere militar Groenlanda dacă SUA ar încerca să o cucerească, un aspect subliniat peste noapte de consilierul lui Trump, Stephen Miller. El a adăugat că lumea reală este „guvernată de forță, adică de putere”, și nu de tratate sau de sprijin reciproc.

Nici nu ar avea vreo speranță să o facă. SUA au 1,3 milioane de militari activi, în toate serviciile sale; Danemarca are 13.100. Cifrele NATO arată că SUA ar urma să cheltuiască 845 de miliarde de dolari pentru apărare în 2025, iar ceilalți 31 de aliați, în total, 559 de miliarde de dolari. Ușurința cu care SUA au reușit să-l captureze pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, demonstrează amploarea puterii americane.

Chiar dacă SUA ar ocupa Groenlanda, componența alianței nu s-ar schimba. Tratatul NATO nu conține nicio prevedere clară privind expulzarea unei țări, deși preambulul său angajează SUA și alți aliați „să trăiască în pace cu toate popoarele și toate guvernele” și „să apere libertatea, patrimoniul comun și civilizația popoarelor lor” – formulare care odinioară era destinată a fi utilizată împotriva unui membru care a devenit comunist în timpul Războiului Rece.

Cu toate acestea, dacă un membru al alianței s-ar întoarce împotriva altuia, chiar și pentru un teritoriu arctic cu o populație de mai puțin de 60.000 de locuitori, ar submina credibilitatea alianței militare vechi de 76 de ani, menite să asigure pacea și protecția reciprocă în Europa și Atlanticul de Nord.

Unii susțin că chiar și ultima serie de amenințări a provocat suficiente daune într-un moment în care amenințarea rusă nu a fost niciodată mai reală, chiar dacă Moscova este în prezent puternic implicată în Ucraina. „Dacă vreun stat european își face iluzii că se poate baza pe garanțiile de securitate ale SUA, atunci acesta este semnalul de alarmă că nu ne vom întoarce la acea lume”, spune Messmer.

Editor : B.E.

