Premieră istorică în Australia: Susan Coyle, prima femeie numită la conducerea armatei

Australia a anunţat, luni, că pentru prima dată în istorie o femeie va conduce armata ţării, în cadrul unei reorganizări a conducerii forţelor de apărare naţionale, transmite Reuters.

Susan Coyle, locotenent-general şi actualul şef al capacităţilor interarme, va deveni şef al armatei în luna iulie, a anunţat guvernul într-un comunicat. Ea îl va înlocui pe locotenent-generalul Simon Stuart.

Numirea lui Coyle vine în contextul în care armata australiană încearcă să crească numărul de ofiţeri femei din rândurile sale. Aceasta se confruntă cu o serie de acuzaţii de hărţuire sexuală şi discriminare sistematică.

„Începând din iulie, vom avea prima femeie şef al armatei din istoria de 125 de ani a Armatei Australiene”, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese într-un comunicat.

Ministrul Apărării, Richard Marles, a calificat numirea lui Coyle drept un „moment profund istoric”. „Aşa cum mi-a spus Susan, nu poţi deveni ceea ce nu poţi imagina”, a afirmat el. „Reuşita lui Susan va avea o semnificaţie profundă pentru femeile care servesc astăzi în Forţele Armate Australiene şi pentru femeile care se gândesc să se înroleze în viitor în Forţele Armate Australiene.”

Coyle, în vârstă de 55 de ani, s-a înrolat în armată în 1987 şi a deţinut o serie de funcţii de comandă de rang înalt. Ea va fi prima femeie care va conduce orice ramură a armatei, a declarat Marles.

Femeile reprezintă în prezent aproximativ 21% din Forţele Armate Australiene (ADF) şi 18,5% din funcţiile de conducere de nivel superior. ADF şi-a stabilit ca obiectiv o participare totală a femeilor de 25% până în 2030.

În luna octombrie a anului trecut, a fost intentat un proces colectiv împotriva ADF, în care se susţine că aceasta nu a reuşit să protejeze mii de ofiţeri de sex feminin împotriva agresiunilor sexuale sistematice, a hărţuirii şi a discriminării.

