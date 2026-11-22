Armata Turciei a introdus în serviciu primele avioane de vânătoare fără pilot. Noul model de avion militar este dotat cu inteligență artificială și poate să decoleze singur în misiuni. Prețul uneoi astfel de aeronave este la jumătate față de un avion clasic de vânătoare cu pilot.

Avionul fără pilot a fost proiectat în 2021 și în toți acești ani a trecut prin 600 de zboruri de test. A fost folosit inclusiv în zboruri în formație, alături de aeronave cu pilot.

Aeronava poate fi controlată de un militar de la sol, dar are sisteme de inteligență artificială care îi permit și să decoleze singură, inclusiv de pe portavioane.

Noul model poate să aibă rol de avion de vânătoare, pentru că are în dotare rachete aer-aer, dar poate să care și bombe și să fie trimis în misiune pe post de bombardier.

Până acum, turcii au introdus în serviciul de luptă trei astfel de avioane, iar în următorii ani Armata turcă plănuiește să aibă prima escadrilă formată doar din avioane de vânătoare fără pilot.

O astfel de aeronavă costă între 30 și 40 de milioane de dolari, în timp ce un avion F-16, de exemplu, costă dublu. Pe de altă parte, avionul fără pilot are o viteză de de două ori mai mică decât F-16, iar autonomia de zbor este de trei ore.

Turcii plănuiesc să livreze noul model de aeronavă și în alte țări. Până acum, compania care produce avioanele a primit o comandă din Singapore.

Introducerea avioanelor de vânătoare fără pilot ar putea schimba pentru totdeauna aviația: nu va mai exista practic temerea că un militar poate să moară în luptă, iar aeronavele vor putea ajunge mult mai adânc în teritoriul inamic.

Editor : B.E.