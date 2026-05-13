Premieră: Serbia şi NATO desfăşoară exerciţii militare comune pe teritoriul țării bombardate de aliați în războiul din Kosovo

Foto: X/ Ministerul Apărării din Serbia

Serbia şi NATO au lansat pentru prima dată exerciţii militare comune în ţara care a fost bombardată de Alianţa Nord-Atlantică în timpul războiului din Kosovo, a anunţat marţi Ministerul sârb al Apărării.

Cooperarea cu NATO rămâne un subiect sensibil în Serbia, o ţară marcată de campania aeriană a NATO împotriva fostei Iugoslavii din 1999 condusă de Statele Unite şi lansată pentru a pune capăt războiului din Kosovo, relatează AFP, citată de Agerpres.

Aproximativ 600 de soldaţi din Serbia, Italia, România şi Turcia participă la aceste exerciţii militare alături de planificatori militari şi observatori din mai multe ţări ale Alianţei Nord-Atlantice, a declarat ministerul.

În fotografii publicate marţi pe site-ul ministerului Apărării pot fi văzuţi soldaţi sârbi şi soldaţi ai NATO pe un teren de antrenament militar lângă Bujanovac, în sudul Serbiei.

Antrenamentul militar se desfăşoară până pe 23 mai în cadrul Parteneriatului pentru Pace, un program care oferă colaborare militară fostelor ţări din blocul estic şi despre care Belgrad consideră că respectă „neutralitatea militară a Serbiei".

„Această cooperare are ca scop menţinerea păcii şi a stabilităţii în regiune", a declarat ministerul sârb.

Serbia este una din puţinele ţări din Balcani care nu face parte din NATO. Belgradul susţine de mult timp o politică de neutralitate, menţinând în acelaşi timp legături strânse atât cu NATO, cât şi cu Rusia.

Serbia face parte din programul Parteneriat pentru Pace de aproape două decenii şi participă regulat la exerciţii cu membri ai NATO.

Belgradul a investit masiv în armament în ultimul deceniu, cumpărând arme de la state membre NATO, dar şi de la Rusia şi China.

„Este vorba despre un antrenament important. Va fi găzduit de Serbia şi desfăşurat cu respectarea deplină a politicii de neutralitate militară a Serbiei", a declarat un oficial al NATO pentru AFP înainte de începerea exerciţiului.

O forţă de menţinere a păcii condusă de NATO continuă să fie desfăşurată în Kosovo de la încheierea războiului din această fostă provincie sârbă a cărei independenţă nu a fost niciodată recunoscută de către Belgrad.

