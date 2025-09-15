Live TV

Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, comentează POLITICO.

Referindu-se la victimele din rândul trupelor ucrainene și ruse, Trump a declarat reporterilor că „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Unii mai mulți din Rusia, dar când ești agresorul, pierzi mai mult”.

Trump a refuzat anterior să condamne Moscova pentru invazia din Ucraina, administrația sa aliniindu-se cu Rusia și Coreea de Nord în februarie pentru a respinge o moțiune a ONU care susținea integritatea teritorială a Ucrainei și condamna Rusia. SUA au obiectat, de asemenea, împotriva unei declarații a G7 din februarie care numea Rusia agresor. Trump a dat vina pe Ucraina pentru război, spunând în aprilie: „Nu începi un război împotriva cuiva de 20 de ori mai mare decât tine și apoi speri că oamenii îți vor da niște rachete”.

Dar poziția lui Trump față de Kremlin s-a schimbat în timpul verii, administrația sa exercitând o presiune din ce în ce mai mare asupra lui Vladimir Putin, pe măsură ce președintele rus blochează eforturile lui Trump de a media negocierile directe de pace cu Volodimir Zelenski din Ucraina.

„Am oprit șapte războaie și am crezut că acesta va fi ușor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a declarat Trump duminică, referindu-se la invazia rusă. „Cred că trebuie să vorbesc eu. Ei Zelenski și Putin, se urăsc reciproc. Se urăsc atât de mult încât nu pot respira.”

Având în vedere că poziția mai dură a lui Trump nu a reușit să-l împingă pe Putin la masa negocierilor cu Zelenski, administrația SUA se confruntă cu cereri tot mai insistente de a impune sancțiuni mai severe Rusiei. Duminică, Trump a afirmat că intenționează să facă acest lucru, dar numai după ce Europa va înceta să mai cumpere petrol rusesc și își va înăspri propriul regim de sancțiuni.

Deși Trump a spus că țările europene sunt „prietenele” sale, acestea continuă să „cumpere petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol. Iar sancțiunile pe care le impun nu sunt suficient de dure”.

Ungaria și Slovacia sunt principalii cumpărători de energie rusă din UE și s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a o elimina treptat.

Vineri, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat pentru POLITICO că SUA doresc „să înlocuiască tot gazul rusesc”, afirmând: „Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”.

 

 

 

