Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a redistribuit pe contul său de Instagram un videoclip generat de inteligența artificială în care apare îmbrăcat într-o fustă mini din piele și un sutien, într-o aparentă aluzie la adresa influencerilor, scrie Euronews.

„Cine a făcut asta, bravo”, a scris el în postarea care însoțea videoclipul.

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Videoclipul face referire la remarci făcute de Rama în timpul unui eveniment public pe 7 iunie, unde a ironizat bloggerii și influencerii care au susținut protestele în curs împotriva unui proiect imobiliar de lux controversat al ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, o parte din acesta urmând să fie construită într-o arie protejată.

În acel discurs, Rama a susținut că mulți influenceri câștigă bani promovându-se pe rețelele sociale, fără a plăti impozite statului.

Rama a ironizat protestatarii și creatorii de conținut online, afirmând că „bloggerii ar trebui să se provoace între ei, unul îmbrăcat ca un flamingo și altul îmbrăcat ca mine, pentru a vedea cine câștigă”.

Referirea la flamingo nu a fost întâmplătoare. La manifestațiile recente din Tirana, protestatarii au purtat decupaje și pancarte reprezentând flamingo roz, una dintre speciile protejate care trăiesc în zona vizată de dezvoltarea imobiliară.

Protestele au fost declanșate de un proiect turistic de lux care include hoteluri, vile, apartamente și un port de agrement pe coasta sudică a Albaniei. Investiția este asociată cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, și cu Ivanka Trump.

O companie afiliată lui Kushner a primit statut de investitor strategic din partea autorităților albaneze. Proiectul vizează două zone sensibile: Laguna Narta, o rezervație naturală importantă pentru păsările migratoare, și insula Sazan, o fostă bază militară din perioada comunistă.

Organizațiile de mediu din Albania și din alte state europene susțin că lucrările pun în pericol una dintre cele mai valoroase zone de biodiversitate ale țării. Criticii afirmă că, de la sfârșitul lunii mai, utilaje grele au început să amenajeze drumuri de acces, să curețe terenuri și să instaleze garduri în interiorul zonei protejate. Mai multe grupuri ecologiste au acuzat autoritățile că permit distrugerea unor habitate naturale care au beneficiat de protecție timp de decenii.

Guvernul de la Tirana respinge criticile și susține că proiectul ar putea transforma Albania într-o destinație premium pe piața turismului internațional, într-un moment în care țara încearcă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Acuzat de manifestanţi că „favorizează investitorii în detrimentul intereselor ţării”, premierul Rama afirmă că nu va renunţa la acest proiect şi acuză „forţe străine” de incitare la proteste.



El a declarat vineri că „nu există motive de îngrijorare” şi că proiectul nu a fost încă aprobat. El a subliniat că „cei mai buni experţi” din lume au fost „mobilizaţi” şi că este vorba despre „crearea a ceva unic”.

Laguna de coastă Vjosa-Narta găzduieşte numeroase păsări migratoare, inclusiv flamingo.



„Problema nu este legată doar de lipsa de transparenţă a acestui proces, ci şi de faptul că totul se desfăşoară într-un dispreţ total faţă de importanţa ecologică a acestei zone”, explică Denisa Kasa, activistă în cadrul asociaţiei albaneze pentru protecţia mediului PPNEA, subliniind că respectiva lagună este „unul dintre cele mai importante situri de biodiversitate din Marea Mediterană”.

Editor : M.C