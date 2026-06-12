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Video Premierul Albaniei dă vina pe terorismul cibernetic iranian, în contextul protestelor privind investițiile ginerelui lui Trump

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Albania Rama
Edi Rama Foto: Profimedia

Mii de persoane au protestat în capitala albaneză Tirana mai multe zile consecutiv, la adresa unui plan de construire a unei staţiuni de lux de către o companie afiliată familiei preşedintelui american Donald Trump într-o rezervaţie naturală pe coasta Albaniei. Proiectul este estimat la aproximativ patru miliarde de euro şi asociat cu fiica lui Donald Trump, Ivanka, şi cu soţul acesteia, Jared Kushner. Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a insistat asupra afirmațiilor că atacurile cibernetice ale Iranului sunt responsabile pentru răspândirea dezinformării, în timp ce protestele care îi cer demisia continuă, relatează Euronews.

„Regimul vostru poate pirata rețele, aresta și închide criticii, cenzura vocile, amenința oponenții, intimida vecinii și inventa scuze nesfârșite pentru eșecurile sale. Dar nu poate scăpa de realitate pentru totdeauna”, a scris Rama într-o postare pe rețelele sociale, acuzând Teheranul că face amenințări și folosește propaganda pentru a-și justifica acțiunile.

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Mișcarea de protest față de proiectul de dezvoltare turistică în zona Pishe Poro și pe insula Sazan a intrat miercuri în a zecea zi consecutiv, culminând cu ceea ce organizatorii au descris ca o demonstrație la nivel național.

Liderii protestului au chemat albanezii din toată țara și din străinătate să se alăture ultimului miting, care a fost programat în mod deliberat să coincidă cu aniversarea fondării Ligii de la Prizren, un eveniment din secolul al XIX-lea considerat pe scară largă un simbol al unității naționale albaneze.

Protestatarii s-au adunat în Piața Skënderbej din capitala Tirana, pentru a mărșălui spre Parlament, scandând „Rama la închisoare, Berisha la închisoare”, referindu-se la Sali Berisha, fostul prim-ministru și actualul președinte al Partidului Democrat din Albania.

Mișcarea a fost inițial declanșată de îngrijorările legate de proiect. Cu toate acestea, mișcarea a evoluat într-o campanie mai amplă care contestă o serie de politici și legi ale Guvernului.

Pe parcursul protestelor, participanții au avansat cinci cereri cheie: demisia Guvernului; abrogarea legislației și a prevederilor privind statutul special pentru investitorii strategici; retragerea Pachetului Montan; anularea amendamentelor la Legea privind zonele protejate; și abrogarea amendamentelor la Legea privind patrimoniul cultural.

Editor : M.C

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