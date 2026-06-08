Premierul Albaniei susține continuarea proiectului complexului turistic legat de ginerele lui Donald Trump: „Este un vis măreț”

Albania va continua proiectul unui complex turistic de lux conceput de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, pe o porțiune izolată a coastei balcanice, în ciuda protestelor repetate legate de impactul asupra mediului, a declarat luni premierul Edi Rama pentru Reuters.

Mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Tirana și pe coasta de sud, unde s-a propus construirea stațiunii, cerând abandonarea proiectului din cauza impactului asupra unei zone umede protejate, care găzduiește flamingo, foci și locuri de cuibărit pentru țestoasele marine.

Păsările flamingo au devenit simbolul mișcării: protestatarii flutură păsări gonflabile roz și pancarte pe care scrie „Revoluția Flamingo”.

Rama rămâne neclintit, declarând pentru sursa citată că dezvoltatorii vor „uimi” publicul cu planurile lor în lunile următoare și că anumite părți ale complexului ar putea fi deschise publicului înainte de sfârșitul deceniului.

„Vă spun, va fi un proiect minunat, îl vom realiza și vom fi mândri să contribuim la dezvoltarea Europei”, a declarat Rama în timpul unui interviu acordat în biroul său, la câțiva metri de locul unde au avut loc demonstrațiile nocturne împotriva proiectului.

„Am fost ales pentru a pune în practică aceste lucruri. Nu am fost ales pentru a fi condus de oameni care au o viziune diferită asupra modului în care trebuie dezvoltată țara”.

Rama, în vârstă de 61 de ani, fost jucător de baschet și artist, care a preluat funcția în 2013 și își propune să aducă Albania în UE, se mândrește cu faptul că este la conducerea procesului de modernizare a unei țări care a zăcut timp de decenii sub o dictatură comunistă deosebit de opresivă, până în anii 1990.

Are un stil lejer, purtând un costum negru larg, un tricou negru și adidași albi. Biroul său seamănă cu un spațiu urban de lucru în comun, cu tapetul acoperit de propriile sale picturi pline de culoare. Pe aici și pe colo sunt împrăștiate farfurii pline cu creioane colorate și markere colorate, iar biroul său e plin de desene.

Proiectul de dezvoltare turistică pe care îl susține este o idee a lui Kushner și a soției sale, Ivanka Trump, care a povestit că s-a îndrăgostit de Albania în urmă cu câțiva ani, în timpul unei vizite cu barca. Rama i-a cunoscut în acea călătorie și i-a descris ca fiind „oameni foarte drăguți, modești... cu o mare bunătate sufletească”.

În prezent, firma de investiții a lui Kushner, Affinity Partners, este implicată într-un proiect în valoare de 1,4 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari) în apropierea ariei protejate Vjosa-Narta, precum și într-un alt proiect pe insula Sazan din apropiere.

Împreună, proiectele au o valoare de până la 5 miliarde de euro, a declarat Rama.

„Este un vis măreț, iar visurile mărețe au fost întotdeauna însoțite de controverse”.

Affinity Partners și Kushner nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Sazan Real Estate Development LLC, compania care se ocupă de elaborarea planurilor, a declarat pentru Reuters că va acționa în mod responsabil.

Protestele au început la sfârșitul lunii mai, când șantierul din apropierea Vjosa-Narta a fost izolat cu garduri de sârmă ghimpată, pe fondul lucrărilor la un drum de acces și al altor pregătiri premergătoare construcției. Unii protestatari au fost răniți în urma ciocnirilor cu agenții de securitate privată. Furia s-a extins apoi la Tirana.

Gardul a fost îndepărtat între timp. Rama a recunoscut că a fost o „idee rușinoasă” să-l instaleze.

Cu toate acestea, Rama a minimizat preocupările legate de mediu. El a afirmat că încă nu s-a realizat o evaluare a impactului asupra mediului și că aceasta va fi finalizată în paralel cu derularea proiectului.

„Suntem foarte mândri de ceea ce am realizat pentru fauna sălbatică din Albania. Comisia Europeană nu are niciun motiv să se îndoiască de voința noastră fermă de a proteja tot ceea ce trebuie protejat în ceea ce privește fauna sălbatică și natura”.

Citește și:

Mii de albanezi au protestat pentru a șasea zi la rând împotriva proiectului imobiliar al familiei Trump: „Ivanka, du-te acasă!”

Proiectul unei staţiunii de lux pe care familia Trump vrea să o deschidă în Albania, în atenția procurorilor anticorupție

Editor : A.M.G.