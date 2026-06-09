„Ce pierdere de timp, ce aroganță!” Premierul Belgiei critică Franța și Germania după eșecul proiectului „super-avionului”

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a criticat marți Franța și Germania pentru că nu au reușit să ajungă la un acord privind un program comun de construire a unui nou avion de vânătoare, relatează Politico.

„Am fost extrem de dezamăgit să aflu că Franța și Germania nu reușesc să ajungă la un acord privind dezvoltarea unui avion european de generația a șasea. Ce pierdere de timp, ce aroganță!”, a declarat el în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, adăugând: „Asta înseamnă că am ales să fim irelevanți într-un domeniu crucial al apărării aeriene, nu doar acum, ci și peste un deceniu. Este o pură prostie”.

Viitorul Sistem Aerian de Luptă (FCAS), la care participă și Spania, urma să înlocuiască avioanele de vânătoare Eurofighter ale Germaniei și Rafale ale Franței până în jurul anului 2040. Belgia are statut de membru observator.

Programul include un avion de luptă, precum și drone și un „nor de luptă” menit să facă legătura între aeronavă și senzorii de la sol și cei din satelit.

Luni, guvernul german a anunțat că Parisul și Berlinul vor înceta colaborarea în ceea ce privește componenta avionului de vânătoare, din cauza unor divergențe insurmontabile între compania franceză Dassault Aviation și compania germană Airbus Defence and Space.

„Oricine sugerează că putem reuși singuri prin dezvoltarea unui avion de vânătoare... pur și simplu ignoră realitatea”, a adăugat premierul belgian. Aceasta este o referire directă la afirmațiile repetate ale directorului general al Dassault, Eric Trappier, potrivit cărora Franța nu are nevoie de Germania pentru a construi un astfel de avion.

Trappier nu a dorit ca Belgia să adere la FCAS deoarece aceasta a achiziționat avioane de vânătoare F-35 fabricate în Statele Unite, ceea ce a dus la un conflict de lungă durată cu guvernele belgiene succesive.

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Editor : A.M.G.