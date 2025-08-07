Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm. Intenţionăm să facem asta”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, care citează un interviu pentru Fox News.

„Intenţionăm să facem acest lucru”, a declarat Netanyahu într-un interviu acordat Fox News, când a fost întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra întregii fâşii de coastă. „Nu vrem să o păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să o guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organism de guvernare”, a precizat Netanyahu, scrie News.ro.

Declaraţiile lui Netanyahu intervin după ce de câteva zile, presa israeliană semnalează rezerve şi chiar opoziţie din partea armatei faţă de presupusul plan al guvernului Netanyahu pentru continuarea operaţiunilor în Gaza.

Şeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat joi că va continua să vorbească „fără teamă” şi într-o manieră „profesionistă”, potrivit unui comunicat al armatei publicat cu câteva ore înaintea unei reuniuni decisive a cabinetului israelian cu privire la continuarea războiului în Gaza, scrie AFP.

Chestiuni de viață și de moarte

„Nu avem de-a face cu teorie - avem de-a face cu chestiuni de viaţă şi de moarte, cu apărarea statului, şi facem acest lucru privindu-ne soldaţii şi cetăţenii ţării drept în ochi", a transmis şeful armatei israeliene. „Vom continua să acţionăm responsabil, cu integritate şi determinare, având ca unic obiectiv binele statului şi securitatea acestuia”, a adăugat el.

Este pentru prima dată când şeful Statului Major israelian, numit în martie anul trecut de premierul Benyamin Netanyahu şi având în portofoliu prestigiul victoriei în ultimul război împotriva Iranului, vorbeşte public despre următoarea etapă a operaţiunilor din Gaza, aflată în prezent în discuţie cu executivul.

Potrivit presei israeliene, Eyal Zamir a avertizat executivul în privinţa „capcanei” unei ocupaţii totale în Fâşia Gaza şi a pericolului pe care acest demers l-ar reprezenta pentru viaţa ostaticilor. Semn al acestor tensiuni, ministrul apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că, în orice situaţie, şeful Statului Major va trebui să „execute cu determinare” deciziile politice ale guvernului. Joi dimineaţă, familiile ostaticilor israelieni ţinuţi captivi în Gaza au făcut apel la Eyal Zamir să nu îi „sacrifice” pe cei dragi lor.

Editor : Sebastian Eduard