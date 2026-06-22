Premierul britanic, Keir Starmer, a demisionat din funție luni dimineață. Decizia era așteptată, presa relatând că acesta și-a pregătit momentul.

ACTUALIZARE 11:40 Keir Starmer demisionează din funcția de premier al Marii Britanii.

„Întrebarea pe care și-o pune partidul meu acum este dacă sunt persoana potrivită pentru a reprezenta Partidul Laburist la următoarele alegeri”, spune Starmer. El și partidul său au decis să nu facă acest lucru.

„O economie mai puternică, care avansează mai repede decât cea a țărilor similare, cu salarii în creștere, care depășesc inflația în fiecare lună de când am preluat puterea.

Investiții asigurate, infrastructură în curs de construire, sfârșitul austerității, cu cea mai rapidă scădere a listelor de așteptare din cadrul Serviciului Național de Sănătate (NHS) din ultimii 17 ani, precum și cea mai mare îmbunătățire a drepturilor lucrătorilor și chiriașilor dintr-o generație.



Cea mai mare creștere a cheltuielilor pentru apărare de la Războiul Rece încoace. Scăderea traversărilor cu ambarcațiuni mici, închiderea hotelurilor pentru solicitanții de azil, protejarea tinerilor împotriva rețelelor sociale și scoaterea din sărăcie a jumătate de milion de copii datorită deciziilor pe care le-am luat”, a enumerat Starmer câteva dintre meritele mandatului său.



Acum doi ani, a ținut primul său discurs în fața clădirii Downing Street nr. 10, un moment de care este în continuare foarte mândru. Victoria sa și cea a Partidului Laburist nu erau garantate – a moștenit un partid aflat în criză acum șase ani. În ultimii doi ani, Partidul Laburist a obținut mari succese, la care privește cu mândrie.

Starmer nu a petrecut mult timp în fața presei. După ce și-a anunțat demisia, le-a mulțumit alegătorilor săi, partidului său și, mai presus de toate, familiei și copiilor săi. Focus notează că acesta era gâtuit de emoție când a adresat mulțumirile, „aproape în lacrimi”.

Știrea inițială

Reporterii au început deja să se adune pe Downing Street pentru a vedea dacă acel pupitru, atât de familiar, va fi adus pentru ca Starmer să țină un discurs de adio.

Prim-ministrul s-a întors ieri de la Chequers, după ce și-a petrecut weekendul discutând despre viitorul său cu soția sa Victoria.

Surse din guvern și din partid citate de Reuters, BBC și The Guardian spun că premierul a decis în cele din urmă în weekend să își anunțe demisia și un plan de tranziție către un nou lider.

Acest lucru vine după ce Andy Burnham, din Partidul Laburist — care va depune separat jurământul ca membru al Parlamentului luni — a câștigat detașat alegerile parțiale din Makerfield, sporindu-și semnificativ șansele de a-l înlătura pe Starmer într-o luptă pentru conducerea Partidului Laburist, aflat la guvernare, scrie POLITICO.

Premierul britanic Keir Starmer va demisiona din funcţie, a scris duminică preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, transmite Reuters, preluată de Agerpres.



„Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. El a eşuat rău în două chestiuni foarte importante - IMIGRAŢIE ŞI ENERGIE. Îi doresc numai bine!'”, a scris Trump.



Starmer a reafirmat vineri că va lupta pentru a rămâne la putere, după alegerea în parlament a principalului său rival, Andy Burnham, primarul metropolei Manchester, favorit pentru a ajunge în Downing Street.



Duminică, ministrul britanic al comerţului Peter Kyle a declarat că premierul Keir Starmer, subminat de scăderea popularităţii sale, „s-a întâlnit cu o serie largă de persoane” într-o perioadă de „reflecţie despre realităţile politice, provocările şi oportunităţile cu care se confruntă” el.



Cotidianul The Observer a scris duminică pe prima pagină că Starmer „ar urma să demisioneze” luni, în timp ce publicaţia The Sunday Telegraph a anunţat că premierul este „pregătit” să plece.

Momentul vine la mai puțin de doi ani după ce Starmer a obținut o victorie electorală zdrobitoare, care promitea să pună capăt haosului politic din Marea Britanie – un lucru care nu s-a întâmplat.

Miniștrii din Cabinet au spus că Starmer își va anunța intențiile în fața sediului din Downing Street.

Surse citate de Reuters au declarat că premierul și-a petrecut weekendul analizând dacă să se retragă sau să participe la o cursă împotriva contestatarilor săi.

Deși alte opțiuni au rămas deschise, scrie The Guardian, Starmer și cercul său restrâns au început să lucreze sâmbătă la schițele unui discurs de demisie.

Editor : M.C