Premierul britanic Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump în disputa privind Groenlanda: „Nu voi ceda presiunilor"

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că nu va ceda presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump în privința viitorului Groenlandei, după ce liderul de la Casa Albă a criticat dur acordul Marii Britanii privind Insulele Chagos și a amenințat cu impunerea de tarife vamale țărilor europene care se opun cererilor sale, potrivit BBC.

Vorbind în cadrul sesiunii de întrebări adresate premierului în Parlament, Keir Starmer a spus că președintele american a criticat acordul referitor la Insulele Chagos după ce, anterior, afirmase că îl susține, „cu scopul expres de a pune presiune pe mine și pe Marea Britanie în legătură cu valorile și principiile mele privind viitorul Groenlandei".

Marți, Trump a calificat acordul prin care Marea Britanie ar urma să cedeze Insulele Chagos statului Mauritius și să închirieze înapoi o bază militară-cheie drept „un act de mare stupiditate".

El a amenințat că va impune tarife vamale țărilor europene care se opun cererii sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Keir Starmer le-a spus deputaților că „viitorul Groenlandei aparține exclusiv poporului Groenlandei și Regatului Danemarcei" și a anunțat că o va primi joi, la Downing Street, pe premierul danez Mette Frederiksen.

„Președintele Trump a folosit ieri, în legătură cu Chagos, un limbaj diferit de cel exprimat anterior, când mi-a oferit sprijin și aprecieri în timpul întâlnirii noastre de la Casa Albă", a spus Starmer.

„A folosit acele cuvinte cu scopul expres de a pune presiune pe mine și pe Marea Britanie în legătură cu valorile și principiile mele privind viitorul Groenlandei."

Premierul a adăugat: „Vrea să cedez în privința poziției mele, iar acest lucru nu se va întâmpla."

Lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a declarat că susține poziția premierului în privința Groenlandei, dar a fost de acord cu Trump în legătură cu „stupiditatea" acordului privind Insulele Chagos.

„Nu aveam nevoie ca președintele Trump să ne spună asta, spunem același lucru de 12 luni", i-a spus ea lui Starmer.

Badenoch i-a cerut premierului să „renunțe la acest acord dezastruos și să direcționeze banii către forțele armate".

Ulterior, deputatul laburist Steve Witherden i-a cerut premierului să „se alinieze alături de aliații europeni și să se angajeze în impunerea unor tarife de retorsiune" împotriva SUA, în contextul disputei privind Groenlanda.

„Bătăușul de la Casa Albă a demonstrat că nu răspunde la lingușiri sau supunere", a spus acesta.

„Va continua să afecteze interesele britanice indiferent cât de docili am fi și, ca orice agresor, va găsi mereu veriga cea mai slabă."

Liderul liberal-democraților, Ed Davey, l-a acuzat pe Trump că „acționează din ce în ce mai mult ca un șef al crimei organizate care conduce o rețea de protecție" și i-a cerut premierului britanic să se alăture președintelui francez Emmanuel Macron și premierului canadian Mark Carney pentru a adopta o poziție mai fermă față de liderul de la Washington.

Trump a amenințat că va impune, de la 1 februarie, tarife de 10% pentru țările europene, inclusiv Marea Britanie, dacă acestea nu acceptă achiziționarea Groenlandei, însă a exclus utilizarea forței militare pentru a prelua teritoriul.

Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a declarat: „Probabil nu vom obține nimic decât dacă aș decide să folosesc o forță excesivă, caz în care am fi, sincer, de neoprit. Dar nu voi face asta. Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța și nu voi folosi forța."

Tot la Davos, ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, a spus că Marea Britanie nu va fi „zguduită" de amenințările cu tarife.

Aceasta a precizat că Regatul Unit are un plan economic care îl va ajuta să traverseze „vremuri dificile" și că un acord comercial cu SUA nu va fi „anulat".

Downing Street a refuzat să spună dacă SUA nu mai susțin acordul privind Insulele Chagos, declarând jurnaliștilor că „aliații noștri din Five Eyes îl susțin", o referire la alianța de informații dintre Marea Britanie, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite.

Marea Britanie a semnat în luna mai un acord în valoare de 3,4 miliarde de lire sterline (4,6 miliarde de dolari), prin care păstrează controlul asupra unei baze militare britanico-americane situate pe cea mai mare dintre insule, Diego Garcia.

Miniștrii susțin că acordul este necesar pentru a asigura o bază legală solidă pentru funcționarea facilității strategice de la Diego Garcia.

Totuși, legislația necesară finalizării acordului este blocată în prezent într-un conflict procedural între Camera Lorzilor și Camera Comunelor.

Marți, Trump a scris pe platforma sa, Truth Social: „În mod șocant, aliatul nostru NATO 'genial', Regatul Unit, plănuiește în prezent să cedeze Insula Diego Garcia, locul unei baze militare americane vitale, către Mauritius, și să facă acest lucru FĂRĂ NICIUN MOTIV."

„Nu există nicio îndoială că China și Rusia au observat acest act de slăbiciune totală."

El a invocat această decizie ca argument pentru continuarea demersurilor sale privind Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei.

„Faptul că Marea Britanie cedează un teritoriu extrem de important este un act de MARE STUPIDITATE și reprezintă încă un motiv major de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată."

Înaintea sosirii lui Trump la Davos, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat într-o conferință de presă că Marea Britanie „ne dezamăgește" în privința acordului privind Insulele Chagos.

„Președintele Trump a spus clar că nu ne vom externaliza securitatea națională sau securitatea emisferei către alte țări."

„Partenerul nostru, Regatul Unit, ne dezamăgește în privința bazei de la Diego Garcia, pe care am împărțit-o timp de foarte mulți ani, iar acum vor să o transfere către Mauritius."

El a mai spus că există „probleme" în acordul comercial dintre SUA și Marea Britanie și că nu sunt programate noi negocieri comerciale între cele două țări.

