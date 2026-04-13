Premierul britanic Keir Starmer: „Marea Britanie nu va fi atrasă în războiul din Iran. Este vital să redeschidem Strâmtoarea Ormuz”

Într-un interviu acordat postului BBC Radio 5 Live, prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că, indiferent de presiunile externe, Marea Britanie nu va fi atrasă în războiul din Iran și consideră esențială redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Premierul britanic a subliniat că Londra nu susține blocarea acestei rute maritime strategice, o poziție care riscă să atragă noi critici din partea președintelui american Donald Trump.

„În opinia mea, este vital să redeschidem strâmtoarea și să o redeschidem complet, iar în acest sens ne-am concentrat toate eforturile în ultimele zile și vom continua să facem acest lucru”, a declarat Keir Starmer.

Acesta a explicat că răspunsul Marii Britanii se concentrează pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz, întrucât aceasta este măsura care poate contribui la reducerea cât mai rapidă a prețurilor la energie.

Întrebat dacă îl consideră pe președintele american Donald Trump personal responsabil pentru impactul asupra facturilor la energie din Marea Britanie, Starmer nu a răspuns direct. El a afirmat că „cel mai important lucru” pe care îl poate face este să reunească statele pentru a cere dezamorsarea conflictului și redeschiderea strâmtorii.

Totodată, a adăugat că Iranul este cel care a provocat restricționarea traficului prin Golf și a insistat că Marea Britanie nu se va lăsa antrenată în război.

De la declanșarea războiului din Iran, Keir Starmer a fost criticat în repetate rânduri de Donald Trump pentru că nu a oferit ajutor Statelor Unite.

