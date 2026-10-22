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Rumen Radev critică rezoluţia PE privind atacurile în Marea Neagră. Ce îl nemulțumește pe premierul bulgar

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Rumen Radev. Foto: Profimedia
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Din articol
„Pasajul adăugat în ultimul moment trece sub tăcere măsurile luate deja de Bulgaria”

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a denunţat joi o rezoluţie a Parlamentului European cu privire la atacurile din Marea Neagră, afirmând că textul conţine „insinuări nefondate şi manipulatoare” care vizează guvernul său, şi că „nu are nicio valoare juridică”, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Această rezoluţie exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de acţiunile Bulgariei de investigare a atacurilor şi de a salva echipajele aflate în dificultate, dar i-au fost adăugate în ultimul moment insinuări nefondate şi manipulatoare la adresa guvernului bulgar”, a scris Radev pe Facebook.

Premierul bulgar mai afirmă că a adresat o scrisoare deschisă grupurilor politice din PE prin intermediul preşedintei instituţiei, Roberta Metsola.

Rezoluţia, adoptată joi cu 432 de voturi pentru, 52 împotrivă şi 88 de abţineri, condamnă atacurile contra unor nave civile în Marea Neagră, pentru care eurodeputaţii consideră responsabilă Rusia, şi cheamă la întărirea securităţii maritime în regiune.

Deşi salută operaţiunile de salvare întreprinse de autorităţile bulgare, eurodeputaţii deplâng răspunsul diplomatic al Sofiei, pe care îl consideră insuficient în faţa Moscovei, şi îl îndeamnă pe premierul Radev să ia măsuri concrete.

De asemenea, ei cheamă Bulgaria să nu mai întârzie participarea la o iniţiativă antidrone a NATO.

„Pasajul adăugat în ultimul moment trece sub tăcere măsurile luate deja de Bulgaria”

Şeful guvernului de la Sofia a denunţat adăugarea acestor critici în ultimul moment, apreciind ca „absurdă” această cerere referitoare la iniţativa NATO, în condiţiile în care ministrul bulgar al apărării a anunţat decizia de participare la ea.

„Pasajul adăugat în ultimul moment, pe un ton moralizator faţă de guvernul bulgar, trece sub tăcere măsurile luate deja de Bulgaria”, a scris Radev, înainte de a le enumera.

El a apărat reacţia guvernului său, amintind întărirea patrulelor aeriene şi maritime, sosirea avioanelor de patrulare americane şi europene şi cooperarea cu aliaţii din NATO.

La 6 şi 13 octombrie, patru nave cargo au fost lovite de drone în zona economică exclusivă bulgară. Două nave s-au scufundat şi 21 de marinari sunt daţi dispăruţi.

Radev a apreciat că aceste atacuri servesc interesele ruse, subliniind totodată lipsa probelor care să permită atribuirea formală a responsabilităţii către Moscova. El a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei la Sofia în ziua de 13 octombrie.

Editor : Liviu Cojan

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