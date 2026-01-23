Live TV

Video Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media

Andrej Babis
Prim-ministrul guvernului Cehiei, Andrej Babis. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul ceh Andrej Babis a devenit obiectul ironiilor pe reţelele sociale după ce a anunţat că a cumpărat un glob pământesc scump pentru a vedea unde se află Groenlanda, relatează AFP, preluată de News.ro.

Comentariile în derâdere au invadat rapid reţelele sociale, atât din cauza preţul obiectului, de peste zece ori mai mare decât cel plătit de obicei de cehi, care variază între 400 şi 1.000 de coroane, cât şi în urma declaraţiilor prim-ministrului.

„Am cumpărat acest glob cu 15.000 de coroane (617 euro), un glob frumos şi mare, pentru a vedea unde se află exact Groenlanda”, a declarat Babis jurnaliştilor luni, întrebat despre poziţia guvernului său cu privire la opiniile preşedintelui american Donald Trump în legătură cu teritoriul autonom al Danemarcei.

Marţi, miliardarul autoproclamat „trumpist” a mers mai departe într-un videoclip pe Facebook, evidenţiind avantajele unui glob pământesc în comparaţie cu hărţile, pe care le-a acuzat că denaturează realităţile geografice. „Pe acest glob frumos, putem vedea dimensiunea reală a Groenlandei în comparaţie cu Statele Unite şi Europa. Şi acolo, în apropiere, se află Rusia şi, dacă ar exista un conflict, Dumnezeu să ne ferească, racheta nu ar trebui să zboare prea mult”, a explicat el.

„Escrocii lovesc din nou. Au vândut un glob pământesc unui pensionar credul pentru 15.000 de coroane”, titrează o caricatură, în timp ce pe X, utilizatorul „BezeLzi” („Fără minciuni”) sugerează că Babis, care doreşte să reducă ajutorul acordat Ucrainei, ar trebui să caute această ţară în război cu Rusia pe frumosul său glob pământesc pentru a „învăţa cât de aproape este războiul”. 

Potrivit lui Ondrej Sveda, purtătorul de cuvânt al site-ului de comparare a preţurilor Heureka, căutările de globuri pământeşti au devenit populare. „De luni, am constatat o creştere de 420%, adică un salt de câteva sute de căutări”, a declarat el pentru AFP.

Babis, în vârstă de 71 de ani, a revenit la putere în decembrie şi se află la conducerea unei coaliţii formate din partidul său ANO şi formaţiunile de dreapta Vocea şoferilor şi de extremă dreapta SPD.

