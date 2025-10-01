Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial”

Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a făcut miercuri un apel către țările europene să se înarmeze, avertizând că „traversăm cea mai periculoasă situaţie de după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”. În același timp, ea cere un „răspuns foarte puternic” al Europei în faţa „războiului hibrid” dus de Rusia, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

„Există o singură ţară care este gata să ne ameninţe, şi aceea este Rusia, aşa că avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a insistat Mette Frederiksen, a cărei ţară a fost survolată de mai multe ori de drone neidentificate în ultimele zile.

Declarația a fost făcută în debutul unui summit al şefilor de stat şi de guvern din cadrul Uniunii Europene la Copenhaga.

„Sper că toată lumea recunoaşte acum că există un război hibrid. Într-o zi e în Polonia, în alta este în Danemarca, iar săptămâna viitoare vom vedea probabil sabotaje sau drone zburând în altă parte”, a declarat premierul în faţa presei.

„Când mă uit la Europa de astăzi, cred că traversăm cea mai dificilă şi periculoasă situaţie de după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a afirmat ea, îndemnându-i pe europenii să se reînarmeze şi să inoveze în materie de apărare.

Liderii celor 27 de ţări membre ale UE se reunesc miercuri la Copenhaga pentru un summit informal consacrat în principal provocărilor în domeniul apărării.

Recentele intruziuni de drone în Danemarca au dus la închiderea mai multor aeroporturi, între care cel din Copenhaga, cel mai mare din nordul Europei.

Originea acestora rămâne necunoscută până în prezent, dar autorităţile daneze le-au atribuit Rusiei, deja acuzată de intruziunea a peste 20 de drone în spaţiul aerian al Poloniei la începutul lunii septembrie şi a trei bombardiere MiG-31 în spaţiul aerian al Estoniei câteva zile mai târziu.

