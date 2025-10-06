Live TV

Sebastien Lecornu
Foto: Sébastien Lecornu, fostul ministrul francez al Apărării / Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Sebastien Lecornu numit cu doar o lună în urmă și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron. Președintele francez a acceptat-o. 

Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée. Demisia a fost înregistrată a doua zi după anunțarea primei părți a echipei sale guvernamentale.

Numit în funcție pe 9 septembrie, adică în urmă cu doar o lună, Sébastien Lecornu a fost ținta criticilor opoziției și a dreptei după ce a dezvăluit duminică seara o parte din componența guvernului său. Marți urma să prezinte declarația de politică generală în fața Adunării.

Prioritatea imediată pentru Lecornu, în vârstă de 39 de ani, centrist şi aliat apropiat al lui Macron, era să-şi păstreze funcţia. Macron l-a promovat pe Lecornu – anterior ministru al apărării – luna trecută ca al patrulea prim-ministru al Franţei într-un an, după ce predecesorul său a fost demis de un parlament profund divizat, pe fondul turbulenţelor legate de reducerile cheltuielilor.

Instabilitatea politică prelungită complică eforturile guvernului francez de a rezolva dificultăţile bugetare ale ţării şi slăbeşte poziţia lui Macron pe plan intern, în timp ce acesta se confruntă cu provocări internaţionale urgente, inclusiv războaiele din Ucraina şi Gaza şi schimbarea priorităţilor preşedintelui american Donald Trump.

Le Maire – fost ministru de finanţe până anul trecut – ar fu trebuit să preia funcţia de ministru al Apărării de la Lecornu, a cărui promovare în funcţia de prim-ministru l-a pus în centrul turbulenţelor politice care au cuprins Franţa de mai bine de un an, cu guverne minoritare care se clatină de la o criză la alta, prăbuşindu-se în scurt timp unul după altul.

