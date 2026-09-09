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Premierul francez vrea să scadă indemnizaţiile miniştrilor. „Fiecare poate face un efort”

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Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu. Foto: Profimedia
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Premierul francez Sébastien Lecornu vrea să scadă indemnizaţiile miniştrilor din guvern, în contextul în care bugetul pe 2027 este în curs de finalizare, a declarat miercuri o sursă apropiată executivului pentru Le Figaro, relatează News.ro.

Salariile miniştrilor au fost scăzute ultima oară în 2012, în mandatul lui François Hollande.

„Poate părea (un gest) simbolic, dar este asumat ca o voinţă de a arăta că fiecare poate face un efort”, a declarat sursa.

Problema unei scăderi a indemnizaţiilor deputaţilor şi senatorilor, în schimb, „nu depinde de Executiv”, subliniază aceeaşi sursă.

Lecornu a redus, la instalarea sa la Matignon, în urmă cu puţin peste un an, avantajele foştilor premieri.

„Evident că asta nu va reduce deficitul sau datoria. Însă, în ceea ce priveşte exemplul dat, cred că există întotdeauna simboluri şi mesaje pe care le putem transmite”, a declarat la franceinfo fostul premier Gabriel Attal, candidatul Partidului Renaissance în alegerile prezidenţiale din 2027.

Un ministru plin primeşte în prezent o remuneraţie brută lunară de 10.700 de euro.

Editor : M.B.

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