Premierul grec îi cere Parchetului European condus de Kovesi să acționeze „fără întârziere” în cazul fraudei cu subvenții agricole

Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a cerut Parchetului European (EPPO), condus de românca Laura Codruța Kovesi, să acționeze „fără întârziere”' în ceea ce privește urmărirea în justiție a unor deputați greci, după ce EPPO a cerut ridicarea imunității a 11 parlamentari de la Atena, potrivit Euractiv.com.

„Cer Parchetului European ca, odată ridicată imunitatea deputaților noștri, să angajeze fără nicio întârziere toate măsurile de instrucție”, a indicat Mitsotakis într-o declarație retransmisă de postul public de televiziune..

El a adăugat că cererea de ridicare a imunității parlamentare pentru 11 deputați greci constituie „o evoluție gravă”.

Guvernul de centru-dreapta al partidului „Noua Democrație” a fost grav afectat de un nou scandal în care sunt implicați 11 dintre parlamentarii săi, acuzați de clientelism în distribuirea subvențiilor agricole ale UE pentru anul 2021.

Demisii din Guvern

Miercuri, procurorul-șef al UE, Laura Kövesi, a solicitat în mod oficial ridicarea imunității a 11 deputați greci din partidul de guvernământ „Noua Democrație”. Se pare că sunt implicați și doi foști miniștri.

„Solicit Parchetului European – după ridicarea imunității parlamentarilor noștri – să procedeze rapid cu toate acțiunile de investigare și să stabilească dacă, câte și care persoane intenționează să le pună sub acuzare”, a declarat Mitsotakis într-un discurs televizat.

Doi miniștri din guvernul său, care sunt și deputați, au demisionat vineri din funcții din cauza presupusei lor implicări în acest scandal care a tulburat tabăra conservatoare de aproape un an, relatrează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit media grecești, printre cei 11 aleși se află doi miniștri în exercițiu, doi secretari de stat și înalți responsabili din partidul premierului Kyriakos Mitsotakis, Noua Democrație.

Principalul partid de opoziție, PASOK (socialist), a cerut demisia acestor membri ai guvernului dacă informațiile se vor adeveri. Potrivit EPPO, alți cinci foști parlamentari greci sunt suspectați în acest dosar, în timp ce informația privind posibila implicare a unui fost ministru al justiției și a unui secretar de stat a fost înaintată parlamentului.

Lovitură dură pentru partidul de la guvernare

De câteva luni se desfășoară investigații despre modul în care unii fermieri greci au obținut subvenții de milioane de euro furnizând informații false. Acuzațiile includ abuz de încredere, fraudă informatică și declarație falsă cu intenția de a obține un beneficiu ilegal pentru o terță persoană. Faptele s-ar fi produs în 2021, în primul mandat al lui Mitsotakis la conducerea guvernului.

Se preconizează că acest nou caz va reprezenta o lovitură dură pentru partidul de la guvernare, având în vedere că principala sa promisiune electorală a fost combaterea corupției. În plus, nu este clar dacă vor urma și alte cazuri, întrucât Kövesi a declarat pentru Euractiv, pe 24 mai, că anchetează „mai multe cazuri” legate de această chestiune.

Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a atacat-o pe Kövesi, calificând ancheta drept „o intervenție politică directă în țară”.

„Nu toate cazurile sunt la fel”

Liderul grec a remarcat că, dintr-o primă analiză a probelor, „este clar că nu toate cazurile au aceeași pondere”.

„Un lucru este însă cert: niciunul dintre deputații noștri nu este acuzat că ar fi obținut vreun beneficiu financiar”, a adăugat el.

Mass-media locală a publicat conversații obținute prin interceptări legale în cadrul anchetei, în care politicienii ar fi îndemnat agenția greacă de plăți OPEKEPE să acorde favoruri fermierilor care erau alegătorii lor.

Conform conversațiilor divulgate, unii politicieni au cerut OPEKEPE să rezolve probleme tehnice care afectau mai mulți fermieri, în timp ce alții ar fi mers mai departe – cerând să „se taie bani de altundeva și să fie redirecționați astfel încât oamenii noștri să îi primească”.

Opoziția a acuzat Noua Democrație că a format un „guvern al inculpaților” și a cerut alegeri anticipate. Mitsotakis a exclus însă un astfel de scenariu, afirmând că alegerile naționale vor avea loc conform programului, în 2027.