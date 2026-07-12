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Premierul irakian Ali al-Zaidi merge la Washington pentru o întâlnire cu Trump, după promisiunea de a dezarma grupările pro-iraniene

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photo-collage.png - 2026-07-12T190154.465
Premierul irakian Ali al-Zaidi. Foto Profimedia
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Premierul irakian Ali al-Zaidi va efectua săptămâna viitoare prima sa vizită oficială în străinătate de la preluarea mandatului, urmând să se întâlnească la Washington cu preşedintele american Donald Trump. Vizita are loc în contextul presiunilor exercitate de SUA asupra Bagdadului pentru dezarmarea grupărilor pro-iraniene din Irak, relatează AFP și Agerpres.

Al-Zaidi a ajuns la putere în aprilie cu sprijinul preşedintelui american, în timp ce Statele Unite fac presiuni asupra Bagdadului pentru a dezarma grupările pro-iraniene, acuzate de comiterea a sute de atacuri asupra infrastructurii americane din Irak în timpul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie.

Premierul irakian „va merge luni la Washington, însoţit de o delegaţie la nivel înalt, la invitaţia preşedintelui SUA”, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului, Haidar al-Aboudi, fără a preciza când va avea loc întâlnirea cu Donald Trump.

Discuţiile se vor concentra pe „consolidarea relaţiilor economice şi a investiţiilor”, în special în sectorul petrolului şi energiei, a declarat el într-o conferinţă de presă.

În timpul vizitei sale de o săptămână, premierul irakian speră să atragă investitori, în condiţiile în care ţara sa are nevoie urgentă să-şi relanseze economia, grav afectată de oprirea exporturilor de petrol din cauza ostilităţilor din regiune.

Monopolul de stat asupra armelor este o condiţie prealabilă necesară pentru „asigurarea stabilităţii interne şi atragerea investitorilor capabili să stimuleze economia”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Ali al-Zaidi a promis că va dezarma grupările pro-iraniene, deşi unele facţiuni foarte puternice se opun.

Editor : Ș.A.

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