Premierul Israelului afirmă că a ordonat cabinetului să inițieze „negocieri directe” cu Libanul

benjamin netanyahu
Benajamin Netanyahu Foto: Profimedia Images
Katz: „Hezbollah tânjește după un armistițiu" Trump i-ar fi cerut lui Netanyahu să reducă atacurile asupra Libanului 

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că a dat instrucțiuni cabinetului să înceapă negocieri directe cu Libanul „cât mai curând posibil”, în urma solicitărilor repetate din partea Beirutului, relatează Haaretz.

„Discuțiile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollahului și stabilirea unor relații pașnice între Israel și Liban”, a spus Netanyahu.

El a adăugat că Israelul „salută apelul lansat astăzi de prim-ministrul libanez la calm în Beirut”.

Atacurile aeriene israeliene simultane de miercuri, desfășurate fără avertisment și care au vizat centrul orașului Beirut și mai multe alte regiuni din Liban, au provocat 203 de morți și aproximativ o mie de răniți, potrivit ultimului bilanț oficial, care nu este încă definitiv, scrie Al Jazeera.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a condamnat atacurile Israelului asupra Libanului și a avertizat, într-o declarație, că acestea riscă să compromită eforturile de negociere în curs.

„Astfel de acțiuni nu fac decât să împingă Libanul în pragul unei catastrofe umanitare tot mai grave și să agraveze și mai mult condițiile sociale și economice deja fragile”, a afirmat ministerul într-o declarație.

Katz: „Hezbollah tânjește după un armistițiu”

Ministrul israelian al apărării Israel Katz a dat asigurări joi că grupul şiit libanez Hezbollah "tânjeşte după un armistiţiu" după intensificarea ofensivei israeliene în sudul Libanului, informează EFE, preluată de Agerpres.

Într-un mesaj video publicat pe canalele sale, Katz a afirmat că operaţiunea militară în curs a reprezentat o lovitură dură pentru grupul armat, care, potrivit spuselor sale, "tânjeşte după un armistiţiu", şi a acuzat Iranul că exercită presiuni în acest sens de teamă că Israelul îl va "zdrobi".

Potrivit lui Katz, peste 200 de luptători ai Hezbollah au fost ucişi în ultima zi, ceea ce ridică numărul total al morţilor în campanie la peste 1.400, cifră care, a spus ministrul, depăşeşte cu mult cea înregistrată "în timpul celui de-al doilea război din Liban", care a avut loc în 2006.

Ministrul a precizat că strategia israeliană se articulează în patru linii de apărare şi control în sudul Libanului. Acestea includ "linia de frontieră", cu distrugerea infrastructurilor în satele din apropiere, o a doua linie defensivă pe teritoriul libanez, extinsă de la "5 la 15 puncte", o "linie antitanc", consolidată prin manevre terestre şi în expansiune, precum şi controlul zonei râului Litani cu scopul de a împiedica infiltrările şi revenirea combatanţilor Hezbollah în sud.

De asemenea, a afirmat ministrul apărării, armata israeliană intenţionează să continue menţinerea atacurilor aeriene asupra "poziţiilor, combatanţilor şi lansatoarelor" Hezbollah atât în zona Litani, cât şi în alte regiuni ale Libanului.

Israel Katz a avertizat că trupele israeliene sunt pregătite să răspundă "cu fermitate" oricărui atac de represalii din partea Iranului.

Trump i-ar fi cerut lui Netanyahu să reducă atacurile asupra Libanului 

Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, îndemnându-l să reducă atacurile Israelului asupra Libanului pentru a sprijini negocierile în curs cu Iranul, potrivit unui înalt oficial al administrației americane citat de NBC News.

