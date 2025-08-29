Live TV

Premierul italian Giorgia Meloni, ținta unui site pentru adulți. Fotografii trucate cu femei celebre, publicate online

Data publicării:
G7 Leaders Summit - Day 3
Premierul italian Georgia Meloni. Foto: Antonio Masiello/Getty Images

Un site destinat adulților a publicat fotografii modificate cu mai multe femei celebre din Italia, printre care prim-ministrul Giorgia Meloni şi lidera opoziţiei, Elly Schlein. Imaginile, însoţite de comentarii vulgare şi sexiste, au fost preluate din conturile personale de social media sau din surse publice, înainte de a fi trucate şi publicate pe platforma italiană Phica, care are peste 700.000 de abonaţi, relatează The Guardian și News.ro.

Fotografiile, făcute în timpul mitingurilor, interviurilor televizate sau în timp ce femeile se aflau în vacanţă, au fost modificate pentru a mări anumite părţi ale corpului sau pentru a sugera poziţii sexuale, fiind apoi prezentate în „secţiunea VIP” a site-ului.

Scandalul a relansat dezbaterea în Italia cu privire la misoginia persistentă şi violenţa de gen și survine la doar o săptămână după ce Meta a închis un cont italian de Facebook numit Mia Moglie (Soţia mea), unde bărbaţii schimbau fotografii intime ale soţiilor lor sau ale unor femei necunoscute.

Cazul amintește de un site românesc care a publicat ani la rând mii de imagini intime realizate fără consimțământ, accesibile oricui fără parolă sau verificare de vârstă. Fotografiile surprindeau femei în vestiare, saloane de cosmetică, mijloace de transport sau chiar în locuințe. Unele imagini erau modificate cu inteligență artificială pentru a le sexualiza și mai agresiv, într-un spațiu digital toxic unde utilizatorii se încurajau reciproc să creeze și să distribuie astfel de conținut.

Denumirea platformei italiene „Phica” este un joc de cuvinte scris greşit pentru un cuvânt argotic pentru „vagin” în italiană. Site-ul a fost lansat în 2005 şi pare să fi funcţionat fără obstacole până când mai mulţi politicieni din partidul de centru-stânga Partidul Democrat (PD) au anunţat că au depus o plângere penală.

Cazul a ajuns în atenția poliției.

Arianna Meloni, sora premierului italian, a fost şi ea ţinta site-ului, însă nu a făcut niciun comentariu când a fost abordată de reporteri miercuri seara, scrie Corriere della Sera.

Alte femei celebre ale căror imagini furate au fost folosite pe site sunt Paola Cortellesi, actriţă şi regizoare a unui film italian de succes despre violenţa domestică, C’è Ancora Domani (Mai este şi mâine), şi Chiara Ferragni, influencer.

Valeria Campagna, politiciană PD, a fost printre primele care au depus o plângere oficială, determinând şi alte câteva persoane să se manifeste în ceea ce presa italiană descrie ca „#MeToo al Italiei”. O petiţie online care solicită închiderea site-ului web a strâns peste 150.000 de semnături.

Într-o postare pe Facebook, miercuri, Campagna a scris că este „dezgustată, furioasă şi dezamăgită” şi că „nu putea rămâne tăcută” după ce a descoperit că fotografiile ei fuseseră publicate pe site fără consimţământul ei. „Nu doar fotografii în costum de baie, ci momente din viaţa mea publică şi privată”, a scris ea.

„Sub ele se aflau comentarii sexiste, vulgare şi violente. Nu pot să tac, pentru că această poveste nu este doar despre mine. Este despre noi toţi. Este despre dreptul nostru de a fi liberi, respectaţi şi de a trăi fără teamă”, explică ea.

Colegele sale din PD, Alessia Morani, Alessandra Moretti şi Lia Quartapelle, i-au urmat rapid exemplul. Morani a scris pe Instagram că acele comentarii de sub fotografiile ei erau „inacceptabile şi obscene” şi îi „ofensează demnitatea de femeie”.

Ea a adăugat: „Din păcate, nu sunt singură. Trebuie să raportăm aceste grupuri de bărbaţi care acţionează în bande şi rămân nepedepsiţi în ciuda numeroaselor plângeri. Aceste site-uri trebuie închise şi interzise. Ajunge!”

Quartapelle a declarat: „La fel ca multe alte femei, am fost victima abuzului online prin postări neautorizate pe un forum porno. Am decis să ripostez depunând o plângere. Nu numai pentru mine, ci, mai ales, pentru toate celelalte femei care au fost victime ale acestei violenţe”.

Printre politicienii de dreapta vizaţi se numără Alessandra Mussolini, nepoata dictatorului fascist Benito Mussolini şi membră a partidului Lega, de extremă dreapta, şi Daniela Santanchè, ministrul turismului din Italia.

Mary Galati, o femeie din Palermo care este promotorul petiţiei pe Change.org, ar fi depus de două ori plângeri oficiale cu privire la site după ce a aflat că fotografia ei a fost publicată pe acesta în 2023, dar problema a rămas fără un răspuns până când politicienii nu au luat atitudine.

Petiţia citează un studiu realizat în 2019 de Universitatea din Milano, care a constatat că 20% dintre femeile italiene au fost victime ale unei forme de distribuire neconsensuală a fotografiilor intime.

În iulie, senatul italian a aprobat un proiect de lege care a introdus pentru prima dată o definiţie juridică a feminicidului în dreptul penal, pedepsindu-l cu închisoarea pe viaţă, şi a majorat pedepsele pentru infracţiuni precum hărţuirea, violenţa sexuală şi „pornografia de răzbunare”.

Ca răspuns la scandalul Phica, Ignazio La Russa, preşedintele Senatului, a condamnat „sexismul online care implică numeroase femei”.

El a declarat: „Este o chestiune foarte gravă, care stârneşte o profundă indignare, şi sper că autorităţile competente vor identifica în curând persoanele responsabile”.

Editor : Ștefania Apostol

Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
