Premierul Japoniei Shigeru Ishiba a demisionat după înfrângerea electorală, la mai puțin de un an de mandat

Data actualizării: Data publicării:
Shigeru Ishiba e ales premier
Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, la o lună după înfrângerea suferită de Partidul Liberal Democrat în alegerile pentru Camera Superioară a Parlamentului. Decizia vine în contextul presiunilor interne tot mai mari și al riscului de divizare în partid, potrivit The Guardian.

Shigeru Ishiba, aflat la conducerea guvernului din octombrie, a declarat duminică că va face un pas înapoi din funcția de prim-ministru. Anunțul său survine după apelurile repetate din interiorul Partidului Liberal Democrat pentru a-și asuma responsabilitatea înfrângerii din iulie, când coaliția de guvernare nu a reușit să obțină majoritatea în Camera Superioară, formată din 248 de locuri.

Potrivit televiziunii publice NHK, Ishiba a luat această decizie pentru a evita o ruptură în partid. La rândul său, cotidianul Asahi Shimbun notează că premierul nu a mai rezistat presiunilor crescânde care îi cereau să renunțe la funcție.

El s-a opus inițial apelurilor la demisie, venite în special din partea aripii de dreapta a Partidului Liberal Democrat. Însă, cu o zi înainte ca formațiunea sa să decidă organizarea unei alegeri interne anticipate pentru șefia partidului – un gest considerat echivalent cu o moțiune de cenzură împotriva sa – premierul a ales să se retragă.

Ishiba a spus că va începe procesul pentru alegerea unui nou lider al partidului, care să-i preia funcția, și a adăugat că nu mai este nevoie de decizia programată luni privind organizarea unui vot intern.

