Premierul landului Bavaria propune despăgubiri pentru bazele militare americane afectate de decizia retragerii trupelor

Intrarea în baza americană de la Vilseck, Germania. Foto: Profimedia
SUA intenționează să retragă mii de soldați din Germania, afectând în principal baza bavareză din Vilseck. Premierul din Bavaria Markus Söder este indignat de aceste planuri și cere un angajament mai mare din partea Guvernului de la Berlin. O rețea de furnizori de servicii care depind de armata americană s-a format în jurul principalelor baze din Germania. O retragere a mii de soldați și a familiilor acestora ar avea, prin urmare, un impact economic semnificativ asupra acestor regiuni, scrie Der Spiegel.

„Încă nu știm cu siguranță dacă trupele americane vor fi retrase și, dacă da – așa cum sugerează știrile – din Bavaria”, a declarat Söder. „Este la fel de enervant pe cât este de periculos faptul că America ia în considerare să nu livreze rachetele cu rază medie de acțiune”, a mai spus premierul bavarez Markus Söder (CSU).

Pentagonul a anunțat recent planuri de a retrage cel puțin 5.000 de soldați din Germania în termen de șase până la douăsprezece luni și că nu va staționa, în mod previzibil, nicio rachetă cu rază medie de acțiune pe teritoriul german. Cu toate acestea, nu a fost încă anunțat oficial ce locație sau locații vor fi afectate de retragerea trupelor, notează Spiegel.

Conform relatărilor din mass-media, așa-numita Brigadă Stryker urmează să fie relocată din Vilseck. Baza din Oberpfalz, care este cea mai mare zonă de antrenament militar din afara SUA, ar fi astfel semnificativ slăbită din punct de vedere al personalului, dar ar fi menținută – cel puțin 8.000 de militari.

Premierul landului Bavaria consideră acum că cel puțin o parte din responsabilitatea pentru retragerea parțială a trupelor americane revine Berlinului.

„Nu suntem complet siguri dacă a fost cu adevărat necesar ca acest lucru să se întâmple”, a spus Söder.

Problemele au provenit „parțial de la Berlin”: „Așadar, trebuie rezolvate și acolo”.

Söder a declarat că discuțiile cu SUA ar trebui conduse în primul rând de Ministerul Apărării, dar și de Cancelarie și de Ministerul de Externe. El și-a exprimat dorința „ca acestea să ia acum măsuri”.

De asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a „reduce semnificativ” numărul de militari  americani care s-ar putea retrage. Este crucial să i se sublinieze părții americane „cât de importantă este Germania ca centru pentru Statele Unite”, în special în ceea ce privește „activitățile de apărare din afara Europei”.

Ministrul-președintele bavarez a mai spus că în Germania ar trebui să aibă loc discuții „cu privire la posibilitatea ca Bundeswehr să ofere compensații pentru orice baze care ar putea fi slăbite ca urmare” a retragerii trupelor SUA.

Anterior, liderul grupului parlamentar CSU, Alexander Hoffmann, a avertizat asupra unei posibile retrageri a trupelor americane. „Această retragere a trupelor din Vilseck, dacă s-ar întâmpla, ar fi o lovitură grea pentru Bavaria, o lovitură grea pentru Oberpfalz și, întâmplător, o lovitură grea și pentru arhitectura de securitate din cadrul NATO”, a declarat Hoffmann.

O rețea de furnizori de servicii care depind de armata americană s-a format în jurul principalelor baze din Germania. O retragere a mii de soldați și a familiilor acestora ar avea, prin urmare, și un impact economic asupra regiunilor. Un total de aproximativ 39.000 de militari americani sunt staționați în Germania.

Președintele german: Prezența trupelor SUA este și în interesul americanilor

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier se aşteaptă ca Statele Unite ale Americii să-şi menţină prezenţa militară în Germania, în pofida retragerii anunţate a câtorva mii de soldaţi, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Steinmeier a declarat joi, la Helsinki, unde se află într-o vizită oficială, că este convins că SUA înţeleg că staţionarea trupelor lor în Germania, în baze-cheie precum Ramstein, este şi în propriul lor interes strategic. "Avem încredere şi ne bazăm pe asta", a spus el.

În cadrul conferinţei de presă comune cu Steinmeier, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, şi-a exprimat convingerea că Statele Unite vor continua să vină în ajutorul aliaţilor lor europeni în cazul unei agresiuni din partea Rusiei. "Cred că garanţiile de securitate oferite de Statele Unite sunt valabile şi vor rămâne valabile", s-a declarat încrezător Alexander Stubb.

Armele nucleare ruseşti staţionate la 100 de kilometri de graniţa cu Finlanda nu sunt, de fapt, îndreptate împotriva Helsinki, Stockholm sau Oslo, ci împotriva Washington şi New York, a subliniat liderul politic finlandez.

Cu această ocazie, Steinmeier i-a îndemnat europenii să rămână calmi în faţa fluxului neîntrerupt de noi declaraţii şi anunţuri din partea preşedintelui american Donald Trump.

La rândul său, Stubb a salutat transformarea Germaniei ca forţă politică şi militară de primă mărime în Europa de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. "Aceasta este în interesul întregii Europe. O Germanie mai puternică înseamnă o Europă mai puternică. Ceea ce face Germania în prezent pentru apărarea sa nu este doar în interesul Germaniei, ci şi în interesul securităţii europene în ansamblu", a adăugat preşedintele finlandez.

Editor : M.C

