Premierul libanez şi-a amânat vizita în SUA, în timp ce Hezbollah critică intenția de negociere cu Israelul. Atacuri aeriene în Liban

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat sâmbătă că îşi amână o deplasare iminentă în Statele Unite şi la Naţiunile Unite, invocând necesitatea de a rămâne la Beirut, relatează CNN.

„Având în vedere circumstanţele interne actuale, am decis să amân călătoria mea la Naţiunile Unite şi în Statele Unite, pentru a putea supraveghea activitatea guvernului aici, la Beirut”, a declarat Nawaf Salam într-o postare pe X, conform News.ro.

O sursă din cadrul guvernului libanez a declarat vineri pentru CNN că Salam era aşteptat să se deplaseze la Washington în zilele următoare, după ce Israelul şi-a manifestat disponibilitatea pentru negocieri directe cu Libanul.

Amânarea survine în contextul în care un armistiţiu fragil de două săptămâni între Statele Unite şi Iran se menţine deocamdată, dar rămâne sub presiune, întrucât Israelul continuă să lovească ţinte ale Hezbollahului în Liban.

Potrivit AFP, Hezbollah a reafirmat sâmbătă refuzul mişcării libaneze pro-iraniene de a accepta negocieri directe între Israel şi Liban, unde noi atacuri israeliene au ucis 18 persoane în sud, dintre care trei salvatori, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii.

Preşedinţia libaneză a anunţat vineri că marţi va avea loc la Washington o întâlnire între reprezentanţi libanezi, israelieni şi americani „pentru a discuta despre instaurarea unei încetări a focului şi despre data începerii negocierilor între Liban şi Israel sub egida Statelor Unite”.

Susţinătorii Hezbollah au protestat la Beirut

Câteva sute de persoane au manifestat sâmbătă la Beirut în faţa sediului guvernului în sprijinul Hezbollah şi pentru a protesta faţă de aceste negocieri cu Israelul. Manifestanţii au fluturat steagurile galbene ale partidului şi steaguri iraniene.

Oula Hammoud, originară din sud, respinge orice normalizare a relaţiilor cu Israelul şi doreşte ca prim-ministrul Nawaf Salam „să părăsească ţara”, a declarat ea pentru AFP. „De la începutul războiului şi până acum, doar eroii ne-au apărat”, spune manifestanta pro-Hezbollah.

Această manifestaţie este un mesaj că Libanul „nu va fi israelian”, susţine Ruqaya Msheik, o altă manifestantă. „Cine doreşte pacea cu Israelul nu este libanez, cei care strâng mâna inamicului (...) sunt sionişti”, spune ea.

Hezbollah şi aliatul său, mişcarea Amal, şi-au îndemnat sâmbătă simpatizanţii, într-un comunicat comun, să evite să manifesteze „în acest moment delicat”, invocând interesele „stabilităţii, menţinerii păcii civile şi necesitatea de a evita orice diviziune pe care inamicul israelian încearcă să o provoace”.

Diviziuni interne

Preşedintele Joseph Aoun a cerut în repetate rânduri „negocieri directe sub auspiciile internaţionale” între cele două ţări, la care Israelul a dat în cele din urmă undă verde, după un apel american la reţinere.

Ambasadorul israelian în Statele Unite, Yechiel Leiter, a precizat vineri că ţara sa „a acceptat să înceapă negocieri oficiale de pace” cu Beirutul, dar refuză „să negocieze un armistiţiu” cu Hezbollah.

Şi Hezbollah a reafirmat sâmbătă refuzul mişcării libaneze de a purta negocieri directe. Acestea constituie „o încălcare flagrantă a pactului (naţional), a Constituţiei şi a legilor”, a declarat un deputat al partidului, Hassan Fadlallah, în condiţiile în care cele două ţări se află oficial încă în stare de război de zeci de ani. „Acestea exacerbează diviziunile interne într-un moment în care Libanul are nevoie mai mult ca oricând de solidaritate şi unitate internă pentru a face faţă agresiunii israeliene şi a păstra pacea civilă”, a adăugat el.

Prim-ministrul libanez, Nawaf Salam, „ar trebui să ştie că ignorarea rolului unic al rezistenţei şi al eroicului Hezbollah va expune Libanul la riscuri de securitate ireparabile”, a reacţionat pe X Ali Akbar Velayati, consilier al liderului suprem iranian.

Teheranul şi Washingtonul, care au iniţiat la Islamabad negocieri pentru a pune capăt războiului regional, sunt în dezacord cu privire la includerea Libanului în acordul de încetare a focului pe care l-au încheiat săptămâna aceasta, iar Israelul şi-a intensificat operaţiunile mortale în această ţară.

Israelul a vizat sâmbătă 200 de ţinte în Liban. Peste de 2.000 de morţi începând din 2 martie

Armata israeliană a anunţat sâmbătă că a vizat peste 200 de ţinte ale Hezbollahului în Liban în ultimele 24 de ore, în special lansatoare de rachete.

Atacurile israeliene asupra unei localităţi din regiunea Saoda, în sudul Libanului, au ucis sâmbătă opt persoane şi au rănit alte nouă, dintre care cinci grav, a indicat Ministerul Sănătăţii.

Anterior, atacurile israeliene din regiunea Nabatiyé, tot în sud, au ucis 10 persoane, printre care un membru al Apărării Civile şi doi salvatori ai Comitetului Islamic de Sănătate, afiliat Hezbollahului, potrivit aceleiaşi surse.

Ministerul a denunţat atacurile „sistematice” asupra salvatorilor din partea Israelului, care se află în război cu mişcarea şiită din 2 martie.

Atacurile aeriene israeliene asupra Libanului au ucis 2.020 de persoane de la începutul războiului şi au rănit 6.436, potrivit unui nou bilanţ oficial publicat sâmbătă.

La Saïda, un oraş de coastă din sud, câteva sute de persoane au participat la înmormântarea a 13 membri ai forţelor de securitate ucişi cu o zi înainte într-un atac israelian asupra complexului administrativ din Nabatiyé.

