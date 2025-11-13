Live TV

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului

alexandru munteanu (1)
Alexandru Munteanu Foto: Facebook

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi la Bucureşti, în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului. În cursul dimineţii, şeful Guvernului de la Chişinău va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, relatează Agerpres.

Ulterior, el se va întâlni cu preşedinţii Senatului, Mircea Abrudean, şi cu cel al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria. Cei doi prim-miniştri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuţii în plenul celor două delegaţii oficiale, la finalul cărora vor susţine declaraţii comune de presă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor discuta pe teme şi proiecte de interes comun ale celor două ţări, în contextul geostrategic actual.

"Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni", a informat Guvernul României. 

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, şi de Principele Radu.


