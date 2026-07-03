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Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, și-a dat demisia după doar opt luni de mandat. Cum își motivează gestul

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Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu speaks to media after the oath ceremony in Presidential Pa
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova. Foto: Dan Morar / Alamy / Profimedia
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Din articol
Declarația lui Alexandru Munteanu Scandalul MoldATSA

Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia. Decizia a fost făcută public astăzi, după o întrevedere pe care premierul ar fi avut-o cu președinta Maia Sandu, susțin sursele NewsMaker. Demisia vine la scurt timp după scandalul de la întreprinderea de stat MoldATSA, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului.

Această mişcare reprezintă o provocare pentru preşedinta Maia Sandu şi pentru Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), partidul pro-european aflat la putere, care se află acum la al doilea mandat consecutiv, scrie Reuters.

Conform procedurii parlamentare din Moldova, Maia Sandu va purta consultări cu grupurile parlamentare şi apoi va propune un candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Munteanu, în vârstă de 62 de ani, a fost numit în urma alegerilor parlamentare din septembrie 2025, în care PAS a învins categoric un rival pro-rus şi a obţinut un nou mandat pentru a continua procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, notează Reuters.

Guvernul Munteanu a fost învestit în funcție pe 1 noiembrie 2025, după ce cu o zi înainte a primit votul de încredere al Parlamentului.

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Declarația lui Alexandru Munteanu

Înainte de a fi premier, Munteanu a lucrat în afara Moldovei timp de aproximativ 20 de ani, inclusiv pentru Banca Mondială. "Voi continua să-mi servesc ţara indiferent de funcţia pe care o voi ocupa", a promis el.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Mulțumesc tuturor colegilor - miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință”, a precizat Munteanu pe Facebook.

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Scandalul MoldATSA

Întreprinderea de stat MoldATSA, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, se află în centrul unui scandal după ce o investigație a Ziarului de Gardă, publicată pe 18 iunie, a arătat că fostul director al instituției, Dumitru Vangheli, ar fi inclus în CV informații false despre studiile și experiența sa profesională. Potrivit investigației, acesta a susținut că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada și că a lucrat timp de doi ani ca pilot la Air Canada, informații care nu ar corespunde realității.

În urma investigației, Agenția Proprietății Publice a anunțat demiterea lui Dumitru Vangheli, începând cu 22 iunie. APP a invocat „pierderea încrederii fondatorului în persoana administratorului”. Interimatul funcției este asigurat de Andrei Cebanu, director adjunct al Autorității Aeronautice Civile.

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Scandalul a continuat și în legătură cu Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu. O investigație RISE Moldova a arătat că aceasta a fost remunerată cu peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt a MoldATSA.

Potrivit investigației, în 2026 remunerația sa lunară a depășit 120.000 de lei, fiind de aproximativ opt ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de aproape patru ori mai mare decât salariul președintei Maia Sandu. Taburceanu și-a anunțat recent demisia și a dat asigurări că va returna bonusurile financiare de care a beneficiat.

Pe 1 iulie, președinta Maia Sandu a anunțat „o curățenie generală” în instituțiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA. Șefa statului a declarat că neregulile de la întreprinderea de stat și alte cazuri similare sunt incompatibile cu valorile pe care le promovează și a anunțat, în acest context, un șir de măsuri, printre care revizuirea modului de numire în funcțiile-cheie, introducerea obligativității avizelor SIS și CNA pentru aceste numiri, reevaluarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și reglementarea remunerației membrilor acestora.

Editor : Sebastian Eduard

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