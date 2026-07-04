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Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de 12 ani în legislativ

Data publicării:
parlamentul ungariei
Foto: Profimedia Images
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Prim-ministrul ungar Peter Magyar a propus sâmbătă limitarea la 12 ani a perioadei în care un membru al parlamentului îşi poate exercita funcţia, în cadrul unui pachet mai amplu de reforme constituţionale, relatează dpa, preluat de Agerpres. 

Magyar a anunţat măsura pe Facebook, precizând că se numără printre amendamentele pe care le-a înaintat parlamentului. 

La mijlocul lui iunie, partidul centrist al lui Magyar Tisza, care deţine o majoritate de două treimi în parlament, a aprobat un amendament constituţional care limitează un premier la două mandate de patru ani. Modificarea îl împiedică pe fostul prim-ministru Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie, să revină în funcţie. 

Orban a fost prim-ministru între 1998 şi 2002 şi din 2010 până când a fost ales în alegerile din acest an. În conformitate cu noile reguli, Magyar însuşi va fi de asemenea limitat la o singură realegere. 

Magyar şi-a dezvăluit prima dată planurile de a limita activitatea parlamentarilor la 12 ani în urmă cu două săptămâni. Spre deosebire de limita de mandat pentru prim-miniştri, măsura în cauză nu făcea parte din manifestul pentru alegeri şi a provocat critici din partea unor părţi ale publicului. 

Prim-ministrul a declarat, totuşi, că propunerea a primit sprijin puternic, zeci de mii de oameni trimiţând comentarii şi sugestii online. 

Potrivit lui Magyar, noile limite de mandate pentru serviciul parlamentar vor intra în vigoare după viitoarele alegeri legislative din 2030, ceea ce înseamnă că actuala legislatură nu va fi afectată. 

Pachetul constituţional, pe care parlamentul l-ar putea aproba în săptămânile următoare, furnizează temeiuri pentru înlăturarea din funcţie a preşedintelui Tamas Sulyok, care a fost numit în timpul mandatului lui Orban. 

În plus, limite de vârstă şi de mandate pentru judecătorii Curţii constituţionale şi membrii Curţii supreme au drept scop să întinerească şi să depolitizeze sistemul juridic, despre care criticii susţin că este plin de loialiştii lui Orban. 

Editor : A.C.

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