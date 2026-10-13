Premierul polonez afirmă că o firmă israeliană de software spion ar fi putut accesa datele cetățenilor. „Crimă împotriva statului”

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a acuzat luni fostul guvern al țării că a permis Israelului accesul la datele colectate cu ajutorul programului spion Pegasus pentru a-i viza pe politicienii din opoziție și pe critici, în urma unei anchete parlamentare de doi ani privind sistemul de supraveghere dezvoltat de firma israeliană NSO Group, scrie Haaretz.

Software-ul spion Pegasus achiziționat de fosta administrație poloneză nu se afla sub controlul deplin al agențiilor care îl utilizau și a transferat date în afara Poloniei, posibil permițând accesul producătorului israelian al sistemului, potrivit procurorilor polonezi. Aceste dezvăluiri constituie „o crimă împotriva statului” și „unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei de la căderea comunismului”, a declarat luni prim-ministrul Donald Tusk într-un videoclip postat pe platforma X.

Comisia parlamentară a constatat că guvernul anterior, condus de partidul de dreapta „Lege și Justiție”, a plătit 30 de milioane de zloți (7,65 milioane de dolari) pentru acest sistem și l-a utilizat pentru a-i supraveghea pe politicienii din opoziție și pe membrii sistemului judiciar care se opuneau guvernului și politicilor sale. Tusk a afirmat că datele colectate erau accesibile grupului NSO și nu se aflau în totalitate sub controlul guvernului polonez.

După ce a ajuns la putere în 2023, guvernul de coaliție al lui Tusk a declanșat anchete privind acuzațiile conform cărora administrația anterioară, condusă de partidul naționalist-conservator Lege și Justiție (PiS), ar fi achiziționat Pegasus cu bani publici și l-ar fi folosit în scopuri politice, inclusiv pentru a-i spiona pe oponenți și jurnaliști, scrie TVPWorld.

„Imaginați-vă că persoanele responsabile de justiție și securitate națională în Polonia au predat mii, zeci de mii de detalii sensibile despre cetățenii polonezi unei țări străine, Israel, fără a avea vreun control asupra acestora”, a declarat Tusk pe rețelele sociale.

El a adăugat că nu există nicio îndoială că producătorul Pegasus, NSO Group, a cooperat cu serviciile de securitate israeliene.

Comentariile lui Tusk au venit în urma unei declarații publicate luni de Parchetul Național cu privire la ultimele rezultate ale unei anchete aflate în desfășurare încă din martie 2024.

„Punerea în pericol a securității naționale”

Biroul Central Anticorupție (CBA) din Polonia, care a utilizat sistemul Pegasus, „nu a avut control complet asupra funcționării sistemului”, a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului, citând analiza experților de la agenția națională de securitate internă și contrainformații ABW.

În plus, NSO Group a putut accesa infrastructura utilizată pentru prelucrarea și stocarea datelor operaționale, iar datele transmise de sistem părăseau teritoriul polonez, au afirmat procurorii.

„Aceasta nu a fost o luptă împotriva criminalității. A fost o punere în pericol a securității” Poloniei, a declarat ministrul Justiției, Waldemar Żurek.

Accesul la dispozitivele mobile

Afacerea Pegasus a implicat personalități de rang înalt, printre care și fostul ministru al justiției, Zbigniew Ziobro.

Printre persoanele despre care se crede că au fost spionate cu ajutorul acestui software — care poate accesa dispozitive mobile și extrage date, inclusiv mesaje text, istoricul de navigare și date de localizare GPS, precum și accesa microfoane și camere — se numără deputați din opoziție, funcționari publici, jurnaliști și chiar soția și fiica lui Tusk, a declarat prim-ministrul anul trecut.

Ziobro și alți membri cheie ai fostului guvern PiS susțin că achiziționarea programului Pegasus a fost esențială pentru securitatea națională a Poloniei și neagă orice faptă ilegală, insistând că acesta a fost utilizat numai cu aprobarea instanțelor judecătorești.

Însă șeful unei anchete parlamentare privind programul Pegasus a declarat luni că judecătorii audiați în cadrul anchetei, care au acordat consimțământul pentru utilizarea programului Pegasus, nu aveau cunoștințe complete despre capacitățile de supraveghere ale sistemului.

Editor : M.C